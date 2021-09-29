السيسي يطمئن على صحة ولي العهد الأردني بعد إصابته بكورونا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مساء اليوم، مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، وذلك للاطمئنان على صحة الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد، إثر إصابته بفيروس كورونا، معربا عن خالص التمنيات الطيبة له بالشفاء العاجل، وموفور الصحة والسلامة للأسرة الملكية الأردنية.

وأعرب العاهل الأردني بدوره، عن بالغ امتنانه وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تلك اللفتة الكريمة التي تعكس روح الأخوة وعمق العلاقات بين البلدين، متمنيا لمصر وشعبها كل الخير والازدهار.