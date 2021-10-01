مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات الأمنية في انتخابات نادي بلدية المحلة

تفقد اللواء هاني عويس، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، يرافقه اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، عصر اليوم الجمعهة، كافة الخدمات الأمنية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي بلدية المحلة، للتأكد من انتظام وحسن عمليات التصويت.

انتخابات مجلس إدارة نادي بلدية المحلة

ودفعت الجهات الأمنية، بالمدرعات ودوريات الشرطة بمحيط أسوار نادي بلدية المحلة، فضلا عن التنسيق الكامل مع الهيئه القضائية، من المستشارين المشرفين على إدارة لجان الانتخاب، فضلا عن إقامة سرادق التصويت، مدعم بكاميرات مراقبة وطاقم إدارة تابع لمديرية الشباب والرياضة للوقوف على سير عملية التصويت.

توافد الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية للادلاء بأصواتهم

وتُجرى عمليات التصويت وسط مشاركة الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية تحت إشراف قضائي كامل، وسط حالة من الاستنفار الأمني، سعيا في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين صفوف جميع المرشحين، وجاء ذلك عقب إلغاء انتخابات في المرة الأولى إثر مشادات وتراشق بالألفاظ مع جموع أنصار ومؤيدي المرشحين بدعوي إشاعه وقائع تزوير الأصوات.

كما أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالغربية أنه تم تقسيم لجان تصويت إلى 30 لجنة تحت إشراف قضائي كامل، بمشاركة 34 قاضيا بينهم أساسي واحتياطي.

يأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، بأهمية استقرار وانتظام عمليات التصويت لكافة أعضاء الجمعية العمومية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

كما حرص مسؤولو مديرية الشباب والرياضة، تحت إشراف المحاسب أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بعزل لجان التصويت عن الأماكن المخصصة للاستقبال أعضاء الجمعية العمومية، الذين حرصوا على التوافد للإدلاء بأصواتهم في أجواء مستقرة وحضارية تليق باسم النادي العريق شعبيا بالمدينة العمالية.

اشتعال المنافسة بين قائمتي الشامي والسامولي في سباق انتخابات

ويشتعل الصراع الانتخابي على أشده بين قائمتي «ائتلاف» و«بداية»، وعدد من المرشحين المستقلين، بين كل من المحاسب مصطفى محمود الشامي، أمين الصندوق الأسبق، والمحاسب مصطفى السامولي، رئيس النادي الأسبق على مقعد الرئيس.

وينافس على مقعد النائب كل من الدكتور حسام بصل، والدكتور إبراهيم السكري، بينما مقعد أمين الصندوق كل من المحاسب عمرو البنا، وعمرو جاد الله، بينما مقاعد فوق السن، وتحت السن، فجاءت أهم الأسماء المرشحة لها كل من أحمد الخرويلي، محمد عوض، وائل الترياقي، محمد محفوظ، رباب العشري، وآخرين.