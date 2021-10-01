آخر أخبار أسيوط.. ضبط مخدرات واختفاء طالبة ومقتل طفل على يد جارته

كانت آخر أخبار أسيوط سببا في تصدرها محركات البحث، بعدما شهدت حادثة بشعة، بقيام ربة منزل بقتل طفل صغير انتقاما من والده وجده، لوجود خلافات بينهما، كما تم ضبط تاجري مخدرات وبحوزتهما كمية من مخدري الشابو والهيروين، استعدادا لتوزيعها على طلاب الجامعات مع بدء العام الدراسي الجديد، فيما يعيش أهالي المحافظة حالة من الرعب بعد اختفاء طالبة ذهبت لتلقي درس خصوصي، ولم تعد منذ أكثر من 24 ساعة، وأخيرا شنت المحافظة حملات مكبرة للمرور على المطاعم والمحال التجارية للتأكد من تطبيق مواعيد الإغلاق الشتوية.

ضبط تاجرين بحوزتهما هيروين وشابو

وضبط مكتب مكافحة المخدرات بمحافظة أسيوط، شخصين بقرية العصارة بمركز الفتح، وبحوزتهما كمية من المخدرات المتنوعة.

وتبين من الفحص أن المضبوطين، تاجري مخدرات، ويدعيان حمادة، 30 سنة، مسجل خطر، وعماد.ح، 25 سنة، وهما شركاء في الإتجار بالمواد المخدرة، ويوزعان على الموظفين وتجار الجامعة.

آخر أخبار أسيوط

وبتفتيش المتهمين، عُثر بحوزتهما على نصف كيلو من مخدر الشابو، و100 جرام هيروين، ومبلغ مالي حصيلة الإتجار، وميزان، ودراجة بخارية، وعدد من الهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بالإتجار في المواد المخدرة، وأنّهما كانا يستعدان لبيع المضبوطات لطلاب الجامعة.

ربة منزل تقتل طفل جيرانها

وفي جريمة بشعة، هزت قرية صنبو بمركز ديروط، بعدما تخلصت ربة منزل، من طفل يدعى مصطفى أسامة عبد المجيد، وهو طفل جيرانها، حيث استدرجته إلى قطعة أرض زراعية خلف منزله، وطعنته عدة طعنات حتى سقط جثة هامدة، وذلك انتقاما من والده وجده لنشوب خلافات بينهم بسبب الجيرة، وجرى ضبطها واعترفت بجريمتها، وأحيلت للنيابة لتتولى التحقيقات.

اختفاء فتاة يثير الرعب بأسيوط

وأثارت واقعة اخرى، اختفاء فتاة في محافظة أسيوط، خلال ذهابها للحصول على أحد الدروس الخصوصية بمركز ديروط، الرعب بين أهالي محافظة أسيوط خوفا من أن تكون هناك عصابة تخطف الفتيات.

وبدأت الواقعة بتقديم والد أسماء.م.ع، 13 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي ومقيمة بقرية المطاوعة، باختفاء ابنته عقب ذهابها للحصول على درس خصوصي في مادة اللغة الفرنسية وعدم عودتها منذ أمس، وإغلاق هاتفها، رغم بحثهم عنها.

وجرى تشكيل فريق بحث لسرعة العثور على الفتاة، وبيان أسباب اختفائها.

حملات مكثفة لتطبيق مواعيد الغلق

وأمر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بشن حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بمواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية والورش والمطاعم والكافيهات، طبقا لمواعيد الشتاء التي حددتها رئاسة مجلس الوزراء لمنع التجمعات منعاً لانتشار فيروس كورونا.

ووجه محافظ أسيوط بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.