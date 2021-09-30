تطعيم كورونا شرط استخراج الكارنيه لطلاب جامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، عن قرار مجلس الجامعة بمنع استخراج الكارنيهات الدراسية لطلاب الجامعة غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك فى إطار الإجراءات الراهنة التي تتخذها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، ومنع انتشار الفيروس المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة عن شهر سبتمبر 2021، برئاسة الدكتور طارق الجمال، وبحضور الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء كليات الجامعة، وشوكت صابر، أمين عام جامعة أسيوط.

تطعيم طلاب الفرقة الأولى ضمن إجراءات الكشف الطبي

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أنه يجري حالياً تطعيم طلاب الفرقة الأولى ضمن إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد الملتحقين للدراسة بمختلف كليات الجامعة، كما تم تخصيص مقرين بالمدينة الجامعية لتطعيم الطلاب المغتربين المتقدمين للسكن بالمدينة الجامعية.

13 نقطة طبية بكليات الجامعة لتطعيم الطلاب القدامى

أما بالنسبة للطلاب القدامى بمختلف الفرق الدراسية، فيمكنهم التوجه إلى النقاط الطبية المنتشرة في مختلف كليات الجامعة والحرم الجامعى والبالغ عددها 13 نقطة مجهزة لتطعيم كافة أفراد المجتمع الجامعي، وذلك من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وعاملين، وذلك تحت إشراف الدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

استمرار حملة تطعيم هيئة التدريس العاملين بالجامعة

وفيما يخص متابعة حملة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة أسيوط، باللقاح المضاد لفيروس كورونا، كشف رئيس الجامعة عن أنه تم تكليف أمين عام الجامعة بوضع آلية لإستخراج كارنيهات للأفراد المتلقين للقاح، مع منح مهلة حتى ديسمبر القادم، يتم بعدها احتساب الممتنعين عن تلقي اللقاح في إجازة بدون مرتب، ولا يحق لهم الدخول إلى الحرم الجامعي، والقيام بمهام عملهم، مع استثناء فقط الفئات التي أعلنت عنها وزارة الصحة، ممن لديهم موانع صحية للحقن باللقاح.

وأكد أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات التي تتأخذها الجامعة بتنفيذ خطة الدولة في مواجهة جائحة كورونا، وحفاظاً على صحة الأفراد وحمايةً لسلامتهم، ومنع انتشار فيروس كورونا بين أفراد المجتمع الجامعي.