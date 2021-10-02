المحكمة تنظر دعوى نزار الفارس ضد رانيا يوسف.. بعد قليل

تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، جلسة محاكمة الفنانة رانيا يوسف على خلفية اتهامها بسب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس.

وكان هيثم عباس محامي الإعلامي نزار الفارس، قد أقام دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف يتهمها بـ«سب وقذف» والتشهير بالإعلامي العراقي؛ مما نتج عنه إلحاق الضرر به والأذى النفسي، وعليه فطالب بتعويض مالي لموكله قدره 5 ملايين جنيه.

وذكر «عباس» في دعواه أن الإعلامي نزار الفارس قد «بارك» لـ رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها في اتهامها بـ«ازدراء الأديان» بعد ظهورها في البرنامج العراقي «مع الفارس»، ولكنه فوجئ أنها تتهمه بالتحرش بها، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.

براءة رانيا يوسف في ازدراء الأديان والفعل الفاضح

الجدير بالذكر أن محكمة جنح قصر النيل قد قضت في وقت سابق، ببراءة الفنانة رانيا يوسف، على خلفية اتهامها بجريمة الفعل العلني الفاضح وازدراء الأديان خلال ظهورها في أحد البرامج مع الإعلامي نزار الفارس.

وأقام المحامي أشرف فرحات دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف يتهمها فيها بارتكاب جريمة الفعل الفاضح.

وذكر «فرحات» في دعواه أن الفنانة رانيا يوسف ظهرت في أحد اللقاءات التلفزيونية مع الإعلامي نزار الفارس، وتحدثت فيه عن بروز مؤخرتها، و«الحجاب» و«الدين»؛ مما جعل تصريحاتها تثير جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع المحامي في إقامة دعوى ضدها.