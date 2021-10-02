«س و ج» كل ما تريد معرفته عن زراعة الأعضاء في مصر واشتراطاتها

قال الدكتور محمد بهاء، أستاذ زراعة الكبد بمستشفيات جامعة عين شمس والأستاذ بكلية الطب، إن قانون زراعة الأعضاء الذي أقرته الحكومة قبل 11 عاما جرى العمل به و بلائحته التنفيذية، ماعدا جزئية المتبرعين حديثي الوفاة، موضحا اشتراطات زراعة الأعضاء في مصر وكذلك الممنوعين من التبرع ونسب خطورة ونجاح العملية وحقيقة تلقي مبالغ مالية نظير التبرع.

وتستعرض « الوطن» في « س و ج» أبزر الأسئلة والإجابات عن زراعة الأعضاء في مصر، وفقا لما صرح به الدكتور محمد بهاء، أستاذ زراعة الكبد في جامعة عين شمس.

س: ما شروط التبرع بالأعضاء في مصر؟

ج - هناك عدد من الاشتراطات أبرزها:

أولا يكون التبرع بالأعضاء من متبرع حي، وكذلك العمر يتراوح من 21 عام لـ 51 عاما، ماعدا حالات الأبناء والأخوة تكون من 18 عاما.

- نفس فصيلة الدم.

- المتبرع خال من الأمراض المزمنة.

- لم يجري أي عمليات جراحية كبيرة في البطن.

- لو من الأقارب يكون من الدرجة الرابعة.

- القانون سمح بأن تكون من غير الأقارب حال عدم وجود أقارب.

- تناسب الوزن مع الطول.

س: هل يؤثر وجود فرق بين طول ووزن جسم الإنسان العملية ؟

ج - أكيد، لو المتبرع من أصحاب الأجسام الممتلئة، فقد يكون التبرع له تأثير سلبي عليه في حدوث جلطات بالدم له، ويجب أن يكون هناك توزانًا بين طول الإنسان ووزنه، والقانون حددها، ووضع لها خطوات ونسب معينة وتختلف من بين الأعضاء.

س: هل اشتراطات التبرع تنطبق على كل الأعضاء للجسم؟

ج - نعم، جميع الاشتراطات عامة وأساسية، ولكن هناك بعض الاختلافات البسيطة بين زراعة عضو الكبد عن الكلى.

س: هل المتبرع يجب أن يكون من نفس النوع « أنثى لأنثى»، أو «ذكر لذكر»؟

ج - لا يوجد فرق، ولها حسابات تتعلق بالصفة التشريحية للأعضاء.

س : من الممنوعون من التبرع بالأعضاء؟

- أي شخص لديه مرض مزمن وخطير.

- أي شخص لديه ضغط أو سكر أو مشاكل في القلب.

- السن أقل من 18 عاما.

- السن فوق الـ50 عاما.

- أصحاب العمليات الجراحية الكبرى.

س: حدثنا عن الهدف من قانون زراعة الأعضاء؟

ج - الهدف من قانون زراعة الأعضاء هو تنظيم التبرع بالأعضاء وكذلك تحديد المراكز التي يشترط أن تجرى بها عمليات زراعة الأعضاء، وكذلك عدم إجراء أي عمليات دون أخذ موافقة المتبرع كتابيا، ما يؤدي إلى منع زراعة الأعضاء، وكذلك الترخيص لأجراء العملية وموافقة الطرفين وتحديد المستشفى واشتراطات اختيارها.

س: هل من حق المتبرع الحصول على مقابل مالي؟

- لا يوجد بيع أعضاء، ولا يذكر القانون أي جزئية عن ذلك، ولكن هناك لجنة أخلاقية تتكون من 3 أفراد على الأقل موجودة بكل مستشفى، وظيفتها الجلوس مع المريض المتبرع قبل العملية للتأكد من أن المتبرع وافق على التبرع بمحض إرادته، وتقوم بتوضيح نسب الخطورة وشرح العملية ومضاعفاتها، والتأكد أيضا أنه لايوجد أي ضغوط عليه "من أهله وغيرهم"، بجانب تأكدها أيضا من أنه لا توجد أي شبهات مالية من بيع وغيره، وأي شيء خارج ذلك يكون بعيدا عن القانون، لأنه لم ينص أو يذكر شيئا من قبيل ذلك.

س: ما خطوات التبرع؟

ج - بداية يأتي المريض عامة للكشف ومن ثم يتم الإبلاغ بالاحتياج لعملية زراعة العضو من عدمه، ويتم الشرح له لظروف التحضير والتبرع، ويتم إخطاره بإحضار المتبرع، وهو المنوط بذلك والبحث عنه وإحضاره، وبعدها يأتي لمعرفة شروط التبرع والبدء في الفحوصات والتحاليل للتأكد من كونه مناسبًا للتبرع ومناسبة الطرفين لبعض.

س: ما مدى خطورة زراعة الأعضاء؟

ج- مبدئيا، يتم عمل كل شيء للمتبرع لتجنب خطورة الزراعة عليه، وتكون هناك اشترطات أساسية تم وضعها أبرزها عدم وجود سمنة مفرطة، ونسبة الخطورة لا تزيد عن 0.3% ، حيث تجاوزت نسبة نجاح عمليات زراعة الأعضاء نسبة الـ 99% للمتبرع، ولكن هناك نسبة مضاعفات تتراوح مابين 10% إلى 15%، والمفروض أن المتبرع سليم ويخرج سليما، وبالنسبة لنسب النجاح لمن تم التبرع له فإنها تجاوزت نسبة النجاح 85%، لافتا إلى أن العمليات كانت تتراوح أعمارهم مابين شباب وكبار سن.

س: وهل القانون حافظ على حقوق المريض والمتبرع والمستشفى والطبيب ؟

ج- القانون كفل الحق للجميع، وهناك إقرارات للمريض والمتبرع وشروط تداخلت بها المنشآت الطبية والقانون نجح في تنظيم عمليات زراعة الأعضاء في مصر.