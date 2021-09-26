افتتاح أحدث وحدة رعايات لجراحات زراعة الأعضاء بمستشفى عين شمس (صور)

افتتح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس اليوم، تجديدات وتطويرات بمستشفى عين شمس التخصصي بمنطقة العباسية، شملت رفع كفاءة المبنى العلاجي (B)، ويضم مركز زراعة الأعضاء «الكبد والكلى والرئة»، الذي تأسس عام 2007، وافتتاح أقسام «القلب، الأورام، الرعاية النهارية، الرعاية المتوسطة لمرضى الأورام، أقسام الباطنة العامة والمتخصصة، وحدة أمراض الكلى، وحدة أمراض الدم، وحدة الجهاز الهضمي، وقسم طب المناطق الحارة والأمراض المتوطنة»، كما يضم المبنى 158 سريرا، و15 سرير رعاية متوسطة، و17 سرير رعاية نهارية بالأورام، مجهزة بأحدث التقنيات الطبية اللازمة لمرضى الأورام، وغرفة لتحضير العلاج الكيماوي.

عين شمس: افتتاح المدينة الطبية 30 يونيو 2022

وافتتح رئيس جامعة عين شمس، بحضور الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، والدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الرعاية المركزة (A) وتضم 19 غرفة منفصلة، منها 4 عزل على أعلى مستوى علمي وتقني، وهي أحدث وحدة رعاية لجراحات زراعة الأعضاء في مصر.

وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إنّ مستشفى عين شمس التخصصي نموذجا للتطوير في القطاع الطبي، وسيتم تزويده بأحدث الإمكانيات العلمية، موضحا أنّه جرى تطوير ثاني مبنى كامل بالمشتشفى، يضم العديد من الأقسام المتميزة للعمليات والجراحات الدقيقة، وبدأت عمليات التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى عين شمس التخصصي قبل 6 سنوات، بتكلفة إجمالية 750 مليون جنيه، إما بتمويل ذاتي أو مساهمات من مؤسسات المجتمع المدني.

رئيس جامعة عين شمس: تكلفة العلاج بالمستشفى التخصصي لا يقارن بنظيره

وأضاف رئيس جامعة عين شمس لـ«الوطن»، أنّ الإضافة والتطوير تهدف لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصري في التخصصات العلمية، متابعا أنّ جامعة عين شمس بها شقيّن للخدمة الطبية، الأول مجاني بمجمع مستشفيات الدمرداش، أو بمقابل في مستشفى عين شمس التخصصي، كما أنّ أسعار الحجز والعلاج بمستشفى عين شمس التخصصي، لا تقارن بمثيله من المستشفيات.

وأوضح المتيني، أنّ مستشفيات جامعة عين شمس، ستشهد تطورا كبيرا قريبا بمختلف تخصصاتها، في إطار الخطة الزمنية لإنشاء مدينة جامعة عين شمس شمس الطبية المتكاملة.

من جانبه، أكد الدكتور علي الأنور، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، أنّه سيتم الانتهاء من إنشاءات المدينة الطبية التابعة للجامعة في 30 يونيو 2022 وافتتاحها أيضا.