مصلي يلقى ربه ساجدا في مسجد بسوهاج.. الأهالي: أكرمه الله بحسن الخاتمة

فوجئ المصلون قبل صلاة الجمعة داخل مسجد أبو السعود، بقرية برديس التابعة لمركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج، بوفاة «الحاج جمال محمدين» وهو ساجد، وذلك عقب صلاة ركعتي تحية المسجد، في علامة على حسن الخاتمة التي وعد بها الله المؤمنين المخلصين في الدنيا.

مصلى سوهاج تُوفي في الركعة الثانية..حسن الخاتمة

وقال المصلون، من أهالي القرية الذين كانوا في المسجد، إنه بعد الكشف عن الشخص تبين أنه توفى وتعالت الأصوات داخل المسجد «الله أكبر.. الله أكبر.. إنها حسن الخاتمة.. اللهم أكرمنا جميعا بحسن الخاتمة» وكل الحاضرين ظلوا يرددون التكبيرات والدعوات بأن يمنحهم الله حسن الخاتمة.

وسارع الحاضرون لنقل جثمان المتوفي ووضعه في ركن المسجد، وجاء مفتش الصحة الذي كشف عليه وتبين أنه توفى وفاة طبعية ولا يوجد شبهة جنائية في وفاته.

وحضر أهل المتوفي، وقاموا بتكفينه والصلاة عليه داخل نفس المسجد، وشيع الآلاف من الأهالي جثمانه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة في دائرة القرية.

أهالي القرية: كان طيب القلب والكل يحبه

وقال الحاضرون من الأهالي، إن الحاج جمال من المصلين المداومين على أداء فريضة الصلاة في موعدها، كما أنه طيب القلب ومن الأشخاص الذي يتقون الله في أعمالهم ومعاملاتهم لذلك منحه الله حسن الخاتمة، مشيرين إلى أن جنازته كانت مهيبة حيث خرجت عقب صلاة الجمعة مباشرة.

وتابعوا أن ذوي المتوفي فتحوا مضايفهم لتلقي العزاء في فقيدهم الحاج جمال، وسط حضور كبير من أهالي القرية، داعين الله أن يدخله فسيح جناته.