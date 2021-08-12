«يعني إيه حسن الخاتمة؟».. محمد جبريل توقع وفاته وطلب الدعاء قبل أيام

توفي، منذ قليل، الفنان محمد جبريل عن عمر ناهز 76 عامًا بعد صراع مرير وطويل مع المرض، وذلك بعد أن تحدث عن حسن الخاتمة منذ عدة أيامٍ، وطلب الدعاء له.

محمد جبريل ممثل تألق في التسعينيات

ونشر محد جبريل قبل وفاته بثلاثة أيام عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منشور حول حسن الخاتمة، قال فيه: «ما معنى حسن الخاتمة؟.. ليس المقصود من حسن الخاتمة أن تموت وأنت في المسجد أو على سجادة الصلاة أو تموت والمصحف بين يديك، فقد مات خير البرية جمعاء - صلى الله عليه وسلم - وهو على فراشه، مات صديقُه الصديقُ أبو بكر - رضي الله عنه - وهو خيرُ الصحابة على فراشه، مات خالد بن الوليد - رضي الله عنه - على فراشه وهو الملقب بسيف الله المسلول والذي خاض 100 معركة ولم يخسر أيًا منها».

محمد جبريل يطلب من متابعيه الدعاء له

وطلب «جبريل» عبر صفحته الشخصية من متابعيه الدعاء له بسبب المرض الشديد الذى يعاني منه.

وكشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن تشييع جنازة الفنان الراحل محمد جبريل، غداً الجمعة، من مسجد التوفيق بمنطقة حلوان، ومن المقرر دفنه داخل مقابر العائلة بالمنطقة نفسها.

وشارك محمد جبريل في عدد من الأعمال التليفزيونية علي مدار مشواره، أبرزها «الرايا البيضا، ساكن قصادي، محمد رسول الله، والرجل والحصان».

كما نال دوره في فيلم «أوقات فراغ» استحسان الجمهور وقت عرضه، إذ جسد شخصية الصحفي الذي تولي تدريب أحد الأبطال وفقاً لأحداث الفيلم.