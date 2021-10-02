رفع 90 طناً من مخلفات الري وتطهير الترع في أسيوط

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء، بتكثيف حملات أعمال تطهير الترع والمصارف، ونزع الحشائش، ورفع وإزالة جميع المخلفات والإشغالات الناتجة عن أعمال تطهير الترع والفروع العامة، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الري والزراعة.

وأشار «سعد» إلى ضرورة الحفاظ على المياه في الترع والمصارف ونهر النيل، بمراكز وقرى ونجوع المحافظة، بكافة الطرق الممكنة، وفقاً للإمكانيات المتاحة، لافتاً إلى استخدام معدات الحملات الميكانيكية، كالحفار ولوادر، وسيارات، بالوحدات المحلية والقروية في تلك الأعمال، التي تهدف إلى خدمة أهالي ومواطني قرى ومراكز المحافظة، لضمان وصول المياه لنهايات الترع، بكميات مناسبة وللحفاظ على الأراضي الزراعية.

رفع 90 طنا من المخلفات بقرى المركز

وأعلن محافظ أسيوط، رفع وإزالة المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير للري بالترع والمصارف، خلال حملة برئاسة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونائبه، مضيفا أنه جرى رفع 90 طنا من المخلفات الناتجة عن التطهير بقرى المركز، إضافة إلى نقلهم إلى الأماكن المخصصة لذلك.

الحفاظ على المياه مسؤولية مجتمعية

كما أكد المحافظ، على ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين، بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية، بالتنسيق بين الجمعيات الزراعية، والوحدات المحلية القروية، والجمعيات الأهلية.

وشدد على أهمية المشاركة المجتمعية من جانب المؤسسات والهيئات والجمعيات الأهلية، في رفع الوعي والتثقيف لدى المواطنين، بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية، حفاظاً على المياه التي يستفيد منها الجميع.