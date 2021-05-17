غرامة 10 آلاف.. تعرف على عقوبة إلقاء المخلفات في الترع والمصارف

طالبت وزارة التنمية المحلية، المواطنين بالحفاظ على نظافة الشوارع والميادين والأماكن العامة وعدم التخلص من القمامة فى غير أماكنها، والإبلاغ عن أي واقعة إلقاء مخلفات فى غير الأماكن المخصصة لها مثل الشوارع والمجارى المائية والترع والمصارف ونهر النيل، والسيارات الخاصة بالوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء التي تقوم بإلقاء القمامة والمخلفات فى غير الأماكن المخصصة لها، والتواصل مع مبادرة «صوتك مسموع» وإرسال أي شكاوي عن تلك المخالفات وذلك عن طريق رقم الواتس أب (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330).

غرامة مالية على إلقاء المخلفات بالمجارى

وفيما يتعلق بالإجراء المتبع ضد المخالفين ومن يقوم بإلقاء القمامة بالمجارى المائية، أشارت وزارة التنمية المحلية، أنه يتم تحرير محضر لمن يتم ضبطه بتهمة إلقاء مخلفات فى الترع والمصارف أو التعدي على منافع الرى واتخاذ الإجراءات القانونية التى ينص عليها قانون البيئة فى هذا الشأن وغرامة مالية على إلقاء القمامة بالمجارى المائية لـ 10 آلاف جنيه، وتحويل المخالف للنيابة العامة، مع التأكيد على الجهات المختصة مثل وزارات الرى والزراعة والبيئة والتنمية المحلية والصناعة، بتنظيم حملات لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة وخطورة إلقاء القمامة والمخلفات على جانب النيل والترع والمصارف، وذلك فى ظل قيام الحكومة خلال الفترة الحالية بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بمختلف المحافظات والتخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبى الترع والمصارف.

تشديد على المحافظات

من جانبه، قال الدكتور خالد قاسم،مساعد وزير التنمية المحلية، ان هناك تشديد من وزارة التنمية المحلية على المحافظات بمتابعة عدم إلقاء أى مخلفات أو قمامة على جانبى الترع والمصارف بالمحافظات لحمايتها من التلوث بمختلف أنواعه للحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة واتخاذ الاجراءات المتبعة حيال المخالفين، مع التأكيد على شركات النظافة بتغطية السيارات المحملة بالقمامة لمنع وقوع المخلفات أثناء عمليات النقل بالشوارع.