اكتئاب الخريف: تعرف على الأعراض وطرق التخلص منه.. «المشي أنجح الوسائل»

منذ أيام قليلة، بدأ موسم الخريف، الذي يمتد من «22 سبتمر - 21 ديسمبر»، وتعتبر حالة الاكتئاب الموسمي أحد أنواع الاكتئاب المرتبط بتغير الفصول خلال السنة، ومنه اكتئاب الخريف، الذي يستمر إلى فصل الشتاء، فما أسباب حدوث هذه الحالة في هذا التوقيت؟ وما طرق التخلص منها؟

أسباب اكتئاب الخريف

وصفت الدكتورة مروة شعير، الباحثة في معهد تكنولوجيا علوم الأغذية، هذه الحالة، قائلة: «إنه اكتئاب الخريف كما حذرنا منه علي بن أبي طالب، فاحرصوا على قراءة القرآن»، موضحة: «كتير من العلماء رجح إن السبب هو قله التعرض للشمس من الخريف مرورا بالشتاء، وبالتالي نقص السيرتونيين، ومن ثم الإحساس بالاكتئاب؛ لأنه هو المسؤول عن السعادة والتحكم بالمزاج، والبعض الآخر قال تغير الجو يؤثر على بعض هرمونات الجسم، ومن ثم الشعور بالاكتئاب».

أعراض اكتئاب الخريف

وأشارت الدكتورة مروة شعير، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه يصيب أغلب الناس، وأبرز أعراضه تتمثل في الرغبة في النوم لساعات طويلة على مدار اليوم، وعدم القدرة على أداء الأعمال المعتادة، واضطراب المزاج الحاد، وسرعة الانفعال، وأحيانا الشعور بالذنب.

علاج اكتئاب الخريف

وعن كيفية الوقاية والعلاج، أوضحت الباحثة في معهد تكنولوجيا علوم الأغذية، أن النصيحة الأساسية «المشي والمشي والمشى؛ إذا أن الرياضة في العموم تعمل على ​مساعدة الشخص على التخلص من القلق والغضب فقط، كما أنها تحمي الإنسان من زيادة الوزن والعزلة في أثناء تقلب المواسم، كما يعد الخروج من المنزل للاستمتاع بالطبيعة وأداء النشاطات المختلفة مفيد للتخلص من هذه الحالة».

أطعمة تسهم في التخلص من اكتئاب الخريف

ولفت الدكتورة مروة شعير، إلى أهمية تناول الاغذية التي تعمل على ترفع «السيروتونبين»، أو هرمون السعادة، مثل الفيشار والذرة والبطاطا ومكعب الشيكولاتة الداكنة وعصير القصب، وصدور الديك الرومي والمكسرات والبنجر والسالمون والفواكه الحمضية والأناناس، مشددة على أن «الأهم التعرض صباحا لأشعة الشمس».