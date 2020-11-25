في زمن كورونا.."الصحة" توضح أعراض الاكتئاب وروشتة علاجه

حددت وزارة الصحة والسكان، أعراض الإصابة بالاكتئاب، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا، وقدمت الوزراة روشتة علاجية في حال ظهور أعراض الاكتئاب على أي مواطن، تزامنا مع ذلك يستعرض "الوطن" أعراض الاكتئاب وطرق الوقاية منه:

تتمثل أعراض الاكتئاب في:

- فقدان الرغبة في ممارسة الأنشطة المعتادة

- الإرهاق المستمر

- الحزن المستمر

- الأعراض تستمر لمدة لا تقل عن أسبوعين ويلاحظ على الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب عدم تناول الطعام بشكل متوازن وقلة المشاركة الاجتماعية.

- أهم أعراض الاكتئاب قلة الثقة بالنفس والإحساس بالذنب واضطراب النوم وضعف التركيز.

ووضعت الوزارة مجموعة نصائح للمواطنين لعدم التعرض للإصابة بالاكتئاب جاءت على رأسها ضرورة ممارسة الرياضة حيث تعمل الرياضة على إفراز مادة كيميائية وهي الأندورفين والتي تتسبب في تحسين المزاج والتخلص من الحالة السيئة التي يشعر بها الإنسان.

وأضافت الوزارة ضرورة أخذ قسط كافي من النوم لأنها يعمل على التقليل من حدة الاكتئاب وتناول طعام صحي وتغير الروتين اليوم، ووضع مجموعة أهداف والسعي لتحقيقها.

ونصحت الوزارة المواطنين في حال زيادة الأعراض التواصل مع فريق الدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية التابعة للوزارة على الرقم التالي 08008880700

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف