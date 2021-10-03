سعر اليورو اليوم الأحد 3-10-2021 في البنوك المصرية

حلّ سعر اليورو في مقدمة العملات التي يحرص العديد من الأشخاص على متابعتها في البنوك المصرية مقابل الجنيه، إضافة إلى أسعار العملات الأخرى سواء الأجنبية أو العربية.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» سعر اليورو في البنوك وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد الموافق 3 أكتوبر الحالي، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 18.09 جنيه للشراء و18.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم بنك cib

سجل سعر اليورو في بنك cib نحو 18.11 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 18.08 جنيه للشراء و18.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 18.12 جنيه للشراء و18.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.08 جنيه للشراء و18.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.09 جنيه للشراء و18.27 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

وتباينت أسعار العملات العربية في البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي

وصل سعر الريال السعودي اليوم، في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي

فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية، 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما وصل الدرهم الإماراتي في بنك مصر إلى نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، لنحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.