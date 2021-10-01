طرق التبرع لمبادرة «حياة كريمة» في الداخل والخارج إلكترونيا أو عبر البنوك

جاء قطار حياة كريمة حاملا معه الأمل لإنهاء معاناة قطاع كبير، فهو مشروع الدولة العملاق، الذي جاء لتغيير حياة 58 مليون مصري، يستهدف أكثر من نصف سكان مصر في مشروع قومي واحد، في المحافظات والقرى، التي قررت الدولة أن تغزو فقرها، وتعويضها في كل مناحي الحياة، بالخير والنماء، باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه، التي من بينها قطاع الصحة.

خطوات التبرع لمبادرة حياة كريمة إلكترونيا من داخل وخارج مصر

ووفقا لمؤسسة «حياة كريمة»، فإنه تم فتح باب التبرع للمبادرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، وذلك للتبرع من خلال الحساب البنكي الخاص بالمبادرة، للتسهيل على المواطنين للتبرع عن طريق الإنترنت من أماكن تواجدهم من داخل مصر وخارجها.

كما خصصت المبادرة رقمًا لتلقي التبرعات عبر الرسائل القصيرة، وذلك عبر رقم (6509) من التليفون المحمول وقيمتها خمسة جنيهات.

تبرع المصريين بالخارج لحياة كريمة

ودعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، الجاليات المصرية بالخارج إلى المشاركة في مبادرة «أصلك الطيب» التي أطلقتها وزارة الهجرة من أجل المساهمة في دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال التبرع أون لاين على الموقع الإلكتروني السابق ذكرة أو على حساب مؤسسة حياة كريمة في البنوك الآتية:

- البنك الأهلي الكويتي حساب رقم 71616862.

- بنك مصر حساب رقم 11601990000007953.

- البنك الأهلي المصري حساب رقم 10030712639560010124.

- البنك العربي الأفريقي الدولي حساب رقم 110453395.

- بنك أبوظبي التجاري حساب رقم 11274528100101016.

- البنك التجاري الدولي حساب رقم 1000471707587.

- بنك الإسكندرية حساب رقم 105082011001

الخدمات التي تقدمها المبادرة

أما عن الخدمات التي تقدمها المبادرة، فهي:

- بناء أسقف ورفع كفاءة منازل.

- مد وصلات مياه وصرف صحي.

- تجهيز عرائس وتوفير فرص عمل.

- تدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر.

- تقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة.

- توفير البطاطين والمفروشات لمواجهة برد الشتاء.

- إطلاق قوافل طبية للخدمات الصحية.

- تنمية الطفولة.

- مشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها.

ومبادرة «حياة كريمة» أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019، وتعمل عليها كل أجهزة الدولة؛ لتحقيق أهدافها والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات كالصحة والتعليم والسكن، وعليه خصصت الحكومة 103 مليارات جنيه لحياة كريمة لغير القادرين وتطوير القرى الأكثر احتياجا، وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.