وكيل زراعة الغربية: أول مزاد علني لبيع محصول القطن بالمحلة

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، عن تدشين أول مزاد علني لبيع محصول القطن بمركز المحلة الكبرى، على مستوى كافة الوحدات المحلية القروية والجمعيات الزراعية.

«أبوشادي»: سعر البيع بين 5210 و5260 جنيهاً للقنطار

وأكد الدكتور خالد أبوشادي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، أنه تم الوصول إلى أعلى سعر لبيع القنطار في تاريخ زراعة القطن، بمتوسط سعر يبدأ من 5210 جنيهات وحتى 5260 جنيهاً للقنطار، وذلك في مركز تجميع بشبيش ثاني، بمركز المحلة.

سياسة الدولة الزراعية لدعم الفلاح والنهوض بالمحاصيل الزراعية

كما يأتي ذلك في إطار سياسة الدولة الزراعية لدعم الفلاح والنهوض بالمحاصيل الزراعية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

في المقابل، أوضح مدير مديرية الزراعة بالغربية أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقطن على مستوى مركزي المحلة الكبرى وقطور، تبلغ حوالي 2000 فدان، من أصناف «جيزة 94» و«جيزة 86»، بمتوسط إنتاج 9 قناطير للفدان.

لجان من الرقابة الإدارية والمتابعة للحصر كميات القطن الموردة

في ذات السياق، أكد المهندس محمد شريف، مدير الإدارة الزراعية بالمحلة، أنه أعطى توجيهاته إلى مساعديه بضرورة تشكيل لجان من قسم الرقابة الإدارية والمتابعة لحصر كميات القطن الموردة، قبل بيعها بالأسعار المحددة للمستهلك وإلى جهات بعينها، سعياً إلى تحقيق أكبر استفادة وفق جدول زمني خلال الفترة المقبلة.

تحديد القيمة السعرية لكل قنطار قطن حسب السوق

كما شدد مدير الإدارة الزراعية، في تعليماته، على أهمية تنفيذ لوائح قطاع وزارة الزراعة، التي تتضمن تحديد القيمة السعرية بكل قنطار قطن، بما يتناسب مع السعر العالمي والسعر المحلي بالسوق المصري.