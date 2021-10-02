مناقشة علاقة ريادة الأعمال بصناعة السينما غدا بمكتبة الإسكندرية

تٌعقد مساء غد، بمكتبة الإسكندرية الجلسة الحوارية «السينماتيك بين ريادة الاعمال وصناعة السينما» في إطار فعاليات قمة «تكني» التي تعد من أشهر القمم في مصر ودول البحرالمتوسط، والمعنية بتجمع رواد الأعمال وشركاتهم الناشئة والمستثمرين والخبراء في مختلف المجالات والصناعات.

تدريب المشاركين من خلال مسار «السينماتيك»

وقال عدلي توما الرئيس التنفيذي لشركة جيمناي أفريقيا والمؤسس لمسار «السينماتيك» الحاصل على حقوق الملكية الفكرية في مصر والعالم: أن الجلسة الحوارية تنظمها جيمناي افريقيا بحضور مجموعة من خبراء وصناع السينما على رأسهم المخرج رامي رزق الله، والسيناريست ومحمد عبد الخالق رئيس مهرجان أسوان لأفلام المرأة، ومي سلامة الشريك المؤسس لمنصة صناعة الإبداع، وشركة «ذا وركس» وميري أديب مدير العمليات بجيمناي أفريقيا، وسط جمهور من المبتكرين ورواد الأعمال من كافة الأنحاء والذين يتولى مسار «السينماتيك» تدريبهم وإشراكهم في كافة الفعاليات المهتمة، بإدخال التكنولوجيا المتطورة في صناعة السينما والجمع بين عالمي ريادة الأعمال والسينما.

مذكرة تفاهم مع مشروع رواد 2030

وقد وقعت جيمناي أفريقيا، الأسبوع الماضي، مذكرة تفاهم مع مشروع رواد 2030 بحضور الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس نجيب ساويرس، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى المشاركة في حملة المليون ريادي، وحسب بيان لوزارة التخطيط أعتبرت الاتفاقية بمثابة بداية انطلاقة جديدة ليس فقط بالنسبة لرواد الأعمال في مصر، إنما أيضا بتوسيع نطاق العمل ليشمل القارة الإفريقية .

كان عدلي توما قد استعرض عددا من مشروعات جيمناي أفريقيا فى الدورة الأخيرة من مهرجان أسوان الذى أقيم مع بداية العام الجاري.