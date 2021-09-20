مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم سلوى خطاب بكتاب «رحلة فن»

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، المزمع انعقاده في الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجاري، إطلاق كتاب تكريم الفنانة سلوى خطاب «حياتي.. رحلة فن» للكاتب الصحفي محمد يوسف الشريف.

مؤلف الكتاب: رحلة سلوى خطاب مختلفة وثرية

وأكد الكاتب الصحفي محمد يوسف مؤلف الكتاب أن رحلة سلوى خطاب في الفن مستمرة، وأعمالها متنوعة ومختلفة وثرية، ومراحل انتقالها الفني داخل مجالات الفن «سينما، وتليفزيون، ومسرح»، مشيرا إلى أنها أكدت نجوميتها الجماهيرية بعد توثيق موهبتها الفنية، بشهادة كبار المخرجين والنقاد، كما توغلت بشخصياتها المتنوعة داخل عقول الجماهير، بعدما اتجهت للدراما التلفزيونية، ودخلت كل بيت في الوطن العربي من خلال شخصياتها غير النمطية والمفاجأة احيانًا، ولذلك اكتسبت حب المشاهدين.

رحلة سلوى خطاب الفنية

وذكر «يوسف»، أن سلوى خطاب قدمت نماذج مختلفة ومتنوعة للمرأة في رحلتها الفنية، وذلك بشكل رائع لتجسد كل شخصية وكأنها لم تقدم من قبل، وحتي النموذج الواحد المتشابك في الشخصية استطاعت باقتدار أن تجعله مختلف عن سابقة، كما استطاعت بموهبتها أن تخطف الأنظار من النجوم الكبار فى معظم الأعمال التليفزيونية والسينمائية التى قدمتها، وتظهر في إدوار الصعيدية والأرستقراطية والشعبية، فضلاً عن المرأة التى تمتهن الدجل والسحر.

وأشار يوسف قائلا: «قبل شهر ونصف الشهر من إقامة فعاليات الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، قرر مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما المنظمة للمهرجان، اختيار النجمة سلوي خطاب لتكون النجمة النسائية المكرمة لهذا العام، ولأني من عشاق فنها وموهبتها، ومن متابعيها فنيا وصحفيًا، علي مدار حياتي السابقة والتي تقاربها في العمر، عرضت القيام بالكتابة عنها، وطبعا يكون ذلك بعد مجالستها لأكثر من مرة والقيام بالتسجيل المستفيض لكل شئ عن حياتها وشخصيتها وفنها».