مصطفى قمر: «بنتي جابتلي تيتينا هدية في عيد ميلادي».. وهذه رسالتها

احتفل الفنان مصطفى قمر، خلال الأيام القليلة الماضية، بعيد ميلاده، والذي يوافق 22 سبتمبر، وحرص عدد كبير من الأقارب والأصدقاء على تهنئته متمنين له السعادة، ومن بينهم ابنته الصغرى جودي.

مصطفى قمر يكشف عن هدية ابنته

وقال الفنان مصطفى قمر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن ابنته جودي لم تكتفِ بتهنئته بعيد ميلاده بل قدمت له هدية.

وأوضح «قمر»: «بنتي جودي جابتلي أقرب هدية لقلبي وهدية غريبة قررت أنها تجيبلي تيتينا وقالتلي أنت عندك سنة واحدة بس، هي كانت بتحاول توصلي رسالة حلوة بطريقة مختلفة».

أما عن عامه الجديد، قال: «العمر بالنسبة لي مجرد رقم، العمر الحقيقي هو اللي في قلب الإنسان وبيبان عليه».

مسلسل فارس بلا جواز

يذكر أن الفنان مصطفى قمر، شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل فارس بلا جواز، والذي شارك فيه بجانب سليمان عيد ومحمد ثروت وطارق عبد العزيز وطارق الإبياري، وعدد آخر من الفنانين.

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وعلى صعيد السينما، كان آخر أفلام «قمر»، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، والذي ظهر فيه كضيف شرف بجانب كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.