«جبروت أم».. هجرت المنزل وتركت طفلين طمعا في «مكاسب الطلاق»

تحمل سجلات محاكم الأسرة آلاف الدعاوى القضائية، والتي تحتوي على أسرار وتفاصيل كثير من الزيجات، واحدة منها استوقفت خبراء تسوية النزاعات، أثناء فحصهم الدعوى لبحث مدى إمكانية التصالح.

أقام الدعوى شاب ثلاثيني، ضد زوجته بعد زواج 3 سنوات، وطلب التفريق بينه وبين زوجته، بعدما تركت المنزل والأطفال دون سبب، وطلبها أخذ مستحقاتها كاملة.

زواج صالونات

حكى الشاب أنه تزوج من فتاة رأتها العائلة مناسبة، هادئة وعلى خلق وجميلة، وتمت الزيجة، وأنجب منها ولد سنتين وبنت 4 أشهر، وسرعان ما ظهرت طباعها السيئة وعدم مسؤوليتها تجاه المنزل والأطفال وظهرت عصابيتها المفرطة، وكانت دائما الشجار على أتفه الأسباب.

جبروت أم

"لم أتخيل أنها ستترك صغيرتنا بمفردها وتغادر المنزل بدونها" بهذه الكلمات نسج الزوج دعوى النشوز، وقال للقاضي "تركت الرضيعة بدون طعام بكل جبروت، وتركت أخاها برفقتها وذهبت لمنزل أهلها بعد شجار تافه، وحرضها أهلها على ترك الصغار في المنزل لي بمفردهم".

وأكد الزوج "زوجتي سليطة اللسان، وكانت تفتعل المشكلات للذهاب لمنزل أهلها، حتى أنها عاشت بعد الزواج في منزل أهلها أكثر من منزلنا، وفشلت كل الحلول الودية لإقناعها بالعدول عن تصرفاتها، فعندما غضبت في المرة الأولى حاولت الصلح بكل الطرق من أجل الأولاد، وأقنعتها أن تهتم بالمنزل والطفلة مثل أي أم".

تفاصيل الزيجة «التعيسة»

رصد الزوج تفاصيل معاناته خلال مدة زواجه، قال "تحملت أسلوب أهلها المتعجرف طوال فترة الخطوبة، والتقليل من شأني مقارنة بأزواج أخواتها، والضغط علي في مصروفات الزواج، وقائمة المنقولات ومؤخر الصداقة، وبعد الزواج بأقل من شهر كان أهلها يفتعلون المشاكلات، فكل مشكلة بسيطة تحدث في المنزل كانت تستدعي أهلها ويعتدون عليّ بالسب والضرب، وهددني والدها ألا أتعرض لابنته مرة أخرى، لكن عندما علمت بحملها ظننت أن كل شيء سيتغير".

غير أمينة على الصغار

وأثبت الزوج سبب عدم أمانتها على رعاية الصغار، وأن من حقه الطبيعي رعاية طفليه، مضيفا: "منها لله، دمرت حياتنا بسبب طمعها، ودفعي لتطليقها بعد أن فشلت في الوصول لحل طوال 3 سنوات زواج، حفاظا على كرامتي، بعد أن أصرت على الإساءة لي وعدم الاهتمام بابنتي الرضيعة".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، فأن أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه، واشترط القانون أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.

وترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكي من علة، فتحل أم الأم ثم أم أخت الأم، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب والذي يحتل المرتبة السادسة عشر".

ووفقا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة في موقف المخالفة للقانون، والمخطئة في حق زوجها، مما يسقط حقها في نفقة العدة والمتعة، ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي، كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.