«أسرة الإسكندرية» تحيل دعوى أحمد سعد ضد سمية الخشاب للاستئناف في نوفمبر

قررت محكمة الأسرة في الإسكندرية، اليوم السبت، إحالة طلب الفنان أحمد سعد إلى محكمة استئناف الإسكندرية، إلى جلسة حلف اليمين للفنانة سمية الخشاب، وطلب حضورها بشخصها، في الدعوى بشأن استلامها قيمة المتعة والمؤخر، إلى جلسة الأسبوع الأخير لدور الانعقاد من شهر نوفمبر المقبل.

قضية أحمد سعد وسمية الخشاب أمام محكمة الأسرة بالإسكندرية

وأقامت الفنانة سمية الخشاب دعوى قضائية رقم 2241 لسنة 2019 أمام محكمة أسرة سيدي جابر، في الإسكندرية، ضد طليقها الفنان أحمد سعد، للحصول على المؤخر الخاص بها.

سمية الخشاب وأحمد سعد أمام محكمة الأسرة

وطالب عماد لطفي، محامي الفنانة سمية الخشاب، في دعواه بإلزام المدعى عليه الفنان أحمد سعد، بسداد قيمة المؤخر الموثق بالقسيمة، وقدره 500 ألف جنيه، وإلزامه بدفع مبلغ مالي قدره 270 الف جنية للمتعة.

وقدم المحامي إلى هيئة المحكمة الأوراق التي تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها، وعدم قيام المشكو في حقه بإثبات قيامه بسداد مبلغ المؤخر.

أحمد سعد يقاضي سمية الخشاب

فما كان من الفنان أحمد سعد إلا إقامة دعوى ضد طليقته، يتهمها فيها بالحنث باليمين، بشأن استلامها كل حقوقها.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة أسرة سيدي جابر حكمها لصالح الفنانة سمية الخشاب، الذي يقضى بإلزام طليقها الفنان أحمد سعد، بدفع مبلغ مالي وقدره 500 ألف جنيه قيمة المؤخر، وكذلك مبلغ 270 ألف جنيه للمتعة.