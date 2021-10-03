اقتصاديون: استقرار الدولار أمام الجنيه ينعكس على الأسعار خلال 6 أشهر

قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة السابق، إن الدولار مثل أي سلعة في مصر يخضع لعوامل العرض والطلب، ما أدى إلى استقرار الدولار حاليًا وتراجع حجم الواردات، سببه زيادة ملحوظة في ‏التدفقات النقدية من الدولار في شرايين القطاع المصرفي المصري.‏

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» من أسباب استقراره ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين في الخارج، وارتفاع إيرادات عبور قناة السويس، وزيادة ‏ملحوظة في إعداد السياحة العربية والأجنبية إلى مصر، إضافة إلى ارتفاع الصادرات. وأوضح أن هذا الاستقرار في سعر الدولار، يظهر أثـره على أسعار السلع خلال مدة ما بين 1 ‏إلى 6 أشهر بشرط أن يكون الاستقرار مستمرًا.

من أسباب استقرار الدولار ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج

‏وأشار إلى أنه توجد حالة من الاستقرار السلعي في الأسواق حاليًا، لكن بعض السلع التي يرتبط ‏ بالبورصات العالمية ربما تشهد زيادات، لكن السلع التموينية تقريبًا تشهد ثباتا واستقرارا، إضافة إلى ‏توافرها بكميات كبيرة سواء نتيجة توافر مخزون من الاستيراد، وأضاف أن هذا الاستقرار فى سعر الدولار حقيقي وليس مفتعلا من قبل البنك المركزي المصري، واستقرار الدولار يؤثر على حساب التكلفة وعدم تعرض السلعة لكتابة أكثر من سعر.

وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاحد 3 أكتوبر استقرارا دام أسبوعا على التوالي في جميع البنوك وشركات الصرافة، وسجّل البنك «الأهلى الكويتي» أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.68جنيها، بينما سجلت بنوك «الاهلى المصرى - مصر - المصرف المتحد» اقل سعر لشراء الدولار بـ15.64جنيها .