استقرار سعر الدولار اليوم في البنوك المحلية

يواصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه، اليوم الأربعاء، 29 سبتمبر 2021، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، في بداية التعاملات، عند متوسط سعري 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المعلنة أمس الثلاثاء، من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، في صباح تعاملات اليوم.

سعر الدولار في بنك مصر

ووفقاً لأحدث الأسعار المعلنة لأسعار العملات على موقع بنك مصر، ثاني أكبر مصرف حكومي بالسوق المحلي، وصل سعر الدولار أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه، عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

عكست شاشات التداول اللحظي بفروع بنك التعمير والإسكان، وصول سعر الدولار في مستهل تعاملاته اليوم، أمام العملة المحلية، مستوى سعري 15.67 و15.76 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار أمام الجنيه، سعري 15.66 و15.76 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بشبكة فروع بنك كريدي أجريكول.

أعلى سعر شراء للدولار

واستطاع كل من بنكي «الأهلي الكويتي» و«أبو ظبي الإسلامي» الاستحواذ على أعلى سعر شراء للدولار الأمريكي أمام العملة المحلية، ليسجل 15.68 جنيه للدولار.