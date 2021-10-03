الخطيب: بناء العاصمة الإدارية محور لتنمية سيناء بالأصل (فيديو)

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، إنَّ العلاقات المصرية الأردنية مميزة للغاية، والرؤى دائما موحدة طوال الوقت، وقلما يحدث اختلاف بالرؤى السياسية، وهو أمر مفهوم في العلاقات الدولية، مشيرا إلى أن بناء العاصمة الإدارية هو محور تنمية سيناء بالأصل، فما يحدث بسيناء من حجم تنموي كبير بسيناء يؤكد على أن ما يحدث من إعمار وتنمية هو أكبر قرار وطني للدولة المصرية تم ويتم وسيتم، فتنمية هذا الجزء العزيز من مصر بعد أن تعرض لمحنة كبيرة عندما أحتل سنة 1967 يؤكد على وطنية هذه الدولة وهذه الإدارة، وما يحدث بسيناء وفق مخطط مدروس كبير وعظيم نجني ثماره الآن.

لا يوجد مسؤول كبير أجنبي يزور مصر إلا ويزور العاصمة الإدارية

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن» خلال حديثه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة «صدى البلد» أنه لا يوجد مسؤول كبير أجنبي يزور مصر إلا ويزور العاصمة الإدارية ويرى حجم الإنجاز الذي يتم هناك، حيث تكونت خبرات معمارية ضخمة للمصريين والشركات المصرية ومن ثم وجدنا بعض الدول تستلهم التجربة المصرية في البناء، وتبني مصر 30 مدينة الآن، ومنهم مدينتين عالمينين، أولها العاصمة الإدارية كعاصمة ومدينة العلمين، شارحا أن مدينة العلمين الجديدة هي مدينة عالمية على البحر المتوسط، وستكون درة تاج البحر المتوسط بلا منازع لأنها تبنى بناء على أحد النظم العالمية، والعاصمة الإدارية كذلك.

بعض الدول أصبحت تطلب الشركات المصرية للعمل بها

وتابع رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، أن بعض الدول أصبحت تطلب الشركات المصرية للعمل بها، فضلا عن حصول الشركات المصرية على الأولوية في المناقصات بالدول التي تتقدم للعمل بها، شارحا أن التخطيط الكبير الذي يتم بسيناء وحتى العاصمة الإدارية هو حلم أصبح واقعا، فمنذ نحو عام ونصف بدأت ثمار التنمية تبدو وتظهر أمام المواطنين، ورأى الجميع آفاق التنمية والمشروعات وأصبح كل أسبوع هناك افتتاح للرئيس لشمروع قومي عملاق.