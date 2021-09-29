الخطيب: التشريعات تغيرت بالكامل في 7 سنوات.. والتخطيط والمتابعة الجيدة وراء نجاح «حياة كريمة»

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، إنَّ مصر لديها بيئة تشريعية يتمّ تحديثها بالكامل، لأن أغلب القوانين قديمة ولا تناسب الواقع، مبينًا أنَّ آخر 7 سنوات شهدت تغييرًا كاملًا للبيئة التشريعية، مستدركًا أنَّ ذلك تمّ بشكل متصاعد وليس مرة واحدة، لافتًا إلى أنَّ البرلمان كان مطالبًا بتحقيق ذلك لأن السلطة التنفيذية لديها قدرة كبيرة على رصد المشكلات والتعامل الفوري معها عبر طرح الحلول، ويستدعي ذلك أحيانًا دخولها حيز التشريع لضمان تنفيذها في أسرع وقت، وهنا يجب على البرلمان أن يتواكب مع ذلك.

آخر 7 سنوات شهدت تغييرًا كاملًا للبيئة التشريعية

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، خلال حديثه مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، أنَّ الدولة تشهد أمران جديدان خلال السبع سنوات الماضية، وهما التخطيط الجيد والمتابعة الجيدة، موضحًا أنَّ أغلب المشروعات التي تمّ تنفيذها كانت ضمن خطط سابقة لم تنفذ أو لم يتمّ متابعتها جيدًا.

وفيما يخص المشروع القومي «حياة كريمة»، أوضح «الخطيب»، أنَّه تنفيذه يتمّ عبر آليات محددة وبخطط واضحة، مع متابعة جيدة، وهو ما يوضح سبب نجاحه، لافتًا إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يجتمع يوميًا مع مجلس حكومة مصغر للاطلاع على ما موقف تنفيذ المشروعات، وفي نهاية الأسبوع يكون «موعد المتابعة على الأرض».

الإدارة الجيدة وصدق العمل سر إقبال الشباب على المشاركة بالمشروعات

وأشار إلى أنَّ المواطن المصري بات يرى بنفسه المشروعات القومية وهي تنفذ على الأرض حتى إن لم تؤتِ ثمارها في الوقت الحالي، كما أنَّ الشباب أدرك أنَّ هناك إدارة جيدة وصدق في العمل، ومن ثم أصبح هناك إقبالًا شبابيًا على المشاركة والتطوع فيما تطرحه الدولة من مشروعات، وعليه عادت الثقة بشكل تدريجي بين المواطن والدولة والتي كانت مفقودة على مدار سنوات سابقة.