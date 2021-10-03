13 قرارا مهما من «المركزي» دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم

تبدأ البنوك العاملة في السوق المحلية، اعتباراً من اليوم، العمل على تنفيذ تعليمات البنك المركزي المصري، الخاصة بمنح الوصي على القصر عدة خدمات نيابة عنهم، إضافة إلى قرارات تخص ذوي الهمم من متحدي الإعاقة.

قالت مصادر لـ«الوطن» إنه بموجب مستند قرار الوصاية، ستمنح البنوك، للأوصياء على حسابات القُصر، إمكانية صرف عوائد الشهادات أو المعاش، دون طلب قرار صرف من النيابة أو المحكمة المختصة في كل مرة، طالما تم إدراج التصريح بالصرف بصفة دورية بالقرار، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على كشوف حساباتهم.

إمكانية صرف الوصي على القُصر عوائد الشهادات أو المعاش

وأضافت المصادر، أنه بإمكان الأوصياء على القُصر فتح حسابات بأسماء القصر لدى أي بنك يختاره الوصي، مع التأكيد على أن يتم الصرف بناء على قرار النيابة، مشيرةً إلى أن الهدف هو التيسير على الأوصياء على القُصر، خاصة في حالات السيدات الأرامل، حيث كان يتم التشديد عند عمليات الصرف على هذه الفئة، لافتةً إلى أن التيسيرات جاءت بعد مشاورة بعض الأطراف المعنية.

من بين الخدمات التي وجه بها البنك المركزي المصري، لتيسير حصول ذوي الهمم على كافة الخدمات والمنتجات المصرفية، إتاحة أوعية ادخارية ومنتجات مصرفية ملائمة، وتصميم بطاقات بنكية بتصميم خاص يسمح باستخدام حروف أو أرقام بارزة، وتوفير آلية لمتابعة استخدام العملاء لحساباتهم (مثل استخدام الوسائل الإلكترونية بما يسمح بالتعامل بنظام قارئ الشاشة، وخدمة الرسائل القصيرة، أو الاتصال بالعميل الكفيف).

كشوف الحسابات بلغة برايل أو على شكل أسطوانات صوتية

ووفقا لخطاب «المركزي» للبنوك، والذي اطلعت عليه «الوطن»، سمحت التعليمات بقبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على الإجراءات البنكية كافة، وتقديم المساعدة المطلوبة للعميل من ذوي الهمم في اختيار الخدمة والمنتج المصرفي المناسب، مع إمكانية استعانة العميل بمساعد من موظفي الفرع بالإضافة إلى الشهود في حال طلب العميل ذلك، وأن تكون عقود فتح الحسابات ونماذج طلب منتجات وخدمات البنك واضحة وغير معقدة.

وأيضا توفير المنشورات والإشعارات البنكية وكشوف الحسابات بلغة برايل أو على شكل أسطوانات صوتية CD، بجانب إتاحة جميع المعلومات عن منتجات وخدمات البنك على الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة بالقراءة الصوتية لذوي الإعاقة البصرية، ومصحوبة لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية.

وبموجب الكتاب الدوري، جرى إلزام البنوك بتجهيز 10% من فروعها القائمة كحد أدنى، للتعامل مع ذوي الهمم، مع مراعاة ملاءمة الفروع الجديدة لاحتياجاتهم، وأيضاً إتاحة ماكينات صراف آلي بمواصفات خاصة لتسهيل تقديم الخدمات المصرفية بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي عدد الماكينات.

كما تتاح تسجيلات آلية صوتية داخل الفروع من خلال جهاز مزود بسماعات لقراءة أهم الشروط والأحكام، التي تتضمنها العقود والاستمارات والنماذج التي يوقع عليها العميل من ذوي الإعاقة البصرية، وإتاحة عرض البنك لمنتجاته وخدماته بلغة الإشارة على الشاشات المتواجدة بالفرع.

وبحسب المصادر، فإن بعض هذه الخدمات لن تتوفر اليوم في البنوك، لكن ستعمل البنوك على تنفيذها اعتبارا من اليوم، عملا بتعليمات البنك المركزي المصري، لافتةً إلى أن خدمات الوصي على القُصر ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم بشكل رسمي.