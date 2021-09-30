البنك المركزي: تقلبات حادة في أسعار النفط عالميا الأسبوع الماضي

قال البنك المركزي المصري، إن الأسبوع الماضي شهد تقلبات في أسعار أسواق النفط العالمية، فبعد أن ارتفعت بنسبة 3.65% في بدايته، عادت للانخفاض مع تراجع مستوى الرغبة في المخاطرة بشكل كبير وارتفاع الدولار.

البنك المركزي: أسعار النفط سجلت مكاسب قوية للغاية

وأكد «المركزي» في تقريره للتعليق على الأحداث العالمية الاقتصادية خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 17 حتى 23 سبتمبر الجاري، أنه بعد ذلك انقلبت الخسائر في وقت لاحق؛ إذ سجلت أسعار النفط مكاسب قوية للغاية، بعد ان ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في حوالي 3 سنوات «استقرت عند 78.10 دولارًا أمريكيًا للبرميل»، نتيجة توقف بعض مواقع الإنتاج.

وأوضح البنك المركزي، أن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية «EIA»، أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي بمقدار 3.5 مليون برميل، لتصبح 414 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2018.

وبدأ السحب من المخزون مع استمرار معوقات الإنتاج في خليج المكسيك بعد التعرض لإعصارين.

مؤشر الدولار أنهى الأسبوع على ارتفاع «+0.14%»

وحول سعر الدولار، أشار «المركزي» إلى أن مؤشر الدولار أنهى تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع «+0.14%»، بسبب زيادة الطلب على استثمارات الملاذ الآمن في بداية هذا الأسبوع، وسط عزوف المستثمرين بجميع أنحاء العالم عن المخاطرة، بسبب حالة القلق الناتجة عن انهيار قطاع العقارات الصيني، والتأثير المحتمل على النظام المالي والنمو الاقتصادي.

ومع ذلك، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، تفاوت أداء المؤشر؛ إذ تداول الدولار في غالبية الأيام باتجاه عرضي، قبل صدور نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ومن ثم ارتفع مرة أخرى بعد الاجتماع؛ إذ بأدت تعليقات باول - والتي تميل إلى تشديد السياسة النقدية - بشأن الجدول الزمني لبدء الاحتياطي الفيدرالي في الخفض التدريجي لبرنامج شراء الأصول، إلى رفع العملة.

وشهد مؤشر اليورو تغيرًا طفيفًا «-0.04%» مع تأرجحه بين المكاسب والخسائر، لينهي تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 1.17 أمام الدولار.