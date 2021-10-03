3 قوائم و40 مرشحا بينهم سيدة واحدة في انتخابات نادي كفر الشيخ الرياضي

تتناقس 3 قوائم تضم 40 مرشحا بينهم عدد من المستقلين وامرأة واحدة في انتخابات نادي كفر الشيخ الرياضي، الذي يعد الأكبر في المحافظة.

وتقدم المرشحون بأوراق ترشحهم خلال الأيام الماضية بعد تشكيل القوائم، معلنين خوضهم لانتخابات النادي التي ستجرى في الثاني من نوفمبر المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد خلفا للمجلس الحالي الذي يترأسه المهندس أشرف أبو حليمة.

وتشمل القائمه الأولى، والتى يترأسها عبدالله جاد الأمين السابق لجامعه كفرالشيخ، كلا من المهندس حسام السعيد هميسة نائبا للرئيس، وضياء الدين محمد العلماوي أمينا للصندوق، وفوق السن ترشح كل من خالد السيد صالح، ووائل محمد الحداد، ورجاء أحمد راغب، وأحمد محمد الديباوي، أعضاء حاليون، وحسام شرف الشاعر.

وتقدم لمقعدي العضوية تحت السن كل من مجدي كمال الزواوي عضو سابق بالمجلس، والمهندس محمد زين العابدين الرفاعي، والذي يخوض الانتخابات لأول مرة.

أسماء المرشحين بقوائم انتخابات نادي كفر الشيخ

أما قائمة المهندس عبدالحميد مصطفى، والذي ترشح على منصب الرئيس، فتضم يوسف الشافعى نائبا للرئيس، ومحمد بدر أمينا للصندوق، كما تضم القائمة أعضاء فوق السن كل من محمد عزت، وأحمد عبدالعليم، ومحمد الغنام ، وأحمد راغب، والدكتور محمد خيرى، كما تقدم فى هذه القائمه تحت السن كلا من محمود الزواوى وعلاء القاضى دكتور بكليه التربية.

وتضم القائمة الثالثة في انتخابات نادي كفر الشيخ، اللواء تامر محمد عاشور رئيسا، والدكتور يوسف العبد نائبا للرئيس، محمد عوض أمينا للصندوق، والأعضاء تحت السن بهذه القائمه هم محمد عامر، وخيرالله فؤاد، وإبراهيم الجزار، ومروان عزت، ومحمد عبد الرحمن، وتحت السن تقدم أحمد حمادة الفقي فى هذه القائمة.

مستقلون يخوضون انتخابات نادي كفر الشيخ

وشملت المنافسة عددا من المستقلين الذين أعلنوا خوض غمار انتخابات نادي كفر الشيخ، وهم أحمد أبوالنصر، رئيسا لمجلس الإدارة، ومحمد عبدالواحد شمس الدين، نائبا، كما ترشح لمقاعد فوق السن، حمادة السقا ذو الشعبية الكبيرة وعضو مجلس الإداره السابق، وأحمد غنيم المدير بالتضامن الاجتماعي، وعبدالنبي موسى الذي يتولى حاليا رئاسة مجلس إدارة مركز شباب كفرالطايفة، ومحمود داود، ومحمد عجلان، ووسام غانم، وحسين الشربيني، وتحت السن، كل من محمد أحمد عطية، وعطية محمد من ذوي الاحتياجات الخاصة.