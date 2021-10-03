محاكمة إبراهيم سليمان في قضية «الحزام الأخضر».. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الحزام الأخضر».

تقعد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر طارق فتحي كامل والسيد حسن الشريف.

تصالح إبراهيم سليمان مع الدولة في قضية الحزام الأخضر

وأعلنت النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، في وقت سابق، توقيع اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة في الخارج، عقد تصالح وتسوية مع المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ، في بعض القضايا التي نُسبت إليهم، التي وصل قيمتها إلى مليار و315 مليونًا و701 ألف و24 جنيهًا.

الاتهامات الموجهة لـ إبراهيم سليمان في قضية الحزام الأخضر

وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة، قد كشفت عن أن المتهمين الشافعي عبدالحي سليمان، ومحمد العربي محمد سليمان، وليلى كامل برسوم، وسمير زكي عبد القوي، اشتركوا مع الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان، على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي كان يترأسها، وهو ما يخالف القواعد والعقد التي تم بين الطرفين.

إحالة إبراهيم سليمان للجنايات في قضية الحزام الأخضر

وأحالت النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، في وقت سابق محمد إبراهيم سليمان وباقي المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت مخالفتهم للقواعد والعقد المُبرم بين الطرفين، بمبلغ مقداره 28 مليون جنيه تقريبا، وفقا لما ورد بتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة، وتخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها.