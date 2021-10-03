بدء تقييم عناصر الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية في الإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بدء إجراء تقييم عناصر الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرة إلى أنَّ ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بإنشاء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية في منشآت هيئة الرعاية الصحية بمختلف محافظات التأمين الصحي الشامل.

السبكي: نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنَّ إنشاء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية يضمن أن الرعاية الصحية التي تقدم من خلال شبكة مقدمي الخدمات الصحية بتلك المنشآت هي خدمات صحية آمنة وعالية الجودة، كما تضمن حق المريض في العلاج وفق بروتوكولات ومناهج علاجية طبقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة الدولية، وتحقيق أعلى مستويات الشفاء والخدمة للمريض.

وأضاف «السبكي»، أنَّ تطبيق الحوكمة الإكلينيكية يؤكد استمرارية العمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا وممارسات الصحة العالمية، وتعني أن جميع المسئولين عن تقديم الخدمات والرعاية الصحية من الأطباء وهيئة التمريض والعاملين الصحيين والمديرين وغيرهم من مقدمي الخدمة الصحية ملتزمون بتحقيق هذه الأهداف، وأن جميهم يخضعون للمساءلة من قبل المرضى والمجتمع عن جودة وسلامة ومأمونية ونجاعة الخدمات الطبية المقدمة داخل المنشآت الصحية.

وأكّد «السبكي»، أنَّ هيئة الرعاية الصحية حريصة كل الحرص على الالتزام بتطبيق معايير الجودة في منشآتها الصحية وفق الأكواد العالمية لتحقيق النتائج الصحية الجيدة، بهدف تأمين المنتفع بخدمات التأمين الصحي الشامل وسلامته، والحصول علي الخدمة الصحية والرعاية الطبية في منشآت مطابقة للمعايير العالمية، لافتًا إلى أنَّ الجودة هي حجر الأساس في بناء نظام صحي وسليم لجميع المصريين، ووضع المستشفيات والمراكز والوحدات الطبية في مصر على قدم المساواة مع أعلى المراكز الطبية في العالم.

«السبكي»: الالتزام بمعايير الجودة تستهدف كفاءة التشغيل

وتابع «السبكي»، أن الالتزام بمعايير الجودة تستهدف كفاءة التشغيل والاستغلال الأمثل للموارد وارتفاع مستوى مهارة العاملين وتوحيد الممارسات الإكلينيكية وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، وذلك بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.

وأشار الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للشئون الفنية، أنه يتم إجراء التقييم المبدئي على تطبيق عناصر الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في الإسماعيلية، بواسطة فريق من الخبراء من الهيئة العامة للرعاية الصحية ووحدة الحوكمة الإكلينيكية التابعة لمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أنَّ منظومة الحوكمة تشمل إنشاء الإطار المؤسسي لنظام الحوكمة الإكلينيكية ووضع أدلة عمل للممارسات والمسارات الإكلينيكية ونظام للمتابعة والتقارير لأداء الخدمات الطبية بمؤشرات وآليات محددة ووضع نظام متكامل لضمان سلامة المرضى وأنظمة تحسين الجودة بما يتماشى مع المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية ومعايير الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية GAHAR2021 والمعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا.

جدير بالذكر، أنَّه هيئة الرعاية الصحية أجرت خلال الفترة الماضية بعمليات تقييم عناصر الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية للهيئة في محافظة بورسعيد وإطلاق أول برنامج تدريبي للعاملين بالمنشآت على كيفية تطبيق أحدث مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية ومكوناتها وأهدافها، كما أنَّه من المقرر امتداد هذه التقييمات والبرامج التدريبية إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الأقصر، بهدف إنشاء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، لضمان جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطن وسلامته.