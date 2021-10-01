هيئة الرعاية الصحية تسرد إنجازاتها لتطوير الخدمات الشاملة للمواطنين

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، نشرتها الإخبارية الدورية «رعاية نيوز»، التي تتضمن إنجازات الهيئة وفعالياتها وأنشطتها على المستويين المحلي والدولي، وكذلك فعاليات وأنشطة إداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات.

واستهلت النشرة، باجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الدوري رقم (43)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث استعرض المجلس إنجازات المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول التابعة للهيئة الطبية وغير الطبية بمحافظات التأمين الصحي الشامل لضمان استدامتها والحفاظ على الموارد العامة للدولة، كما وافق المجلس على إنشاء مجلس طبي استشاري يختص بوضع السياسات والاستراتيجيات التي تضمن توفير خدمة طبية بجودة عالية للمتعاملين تسهم في وضع الهيئة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي كهيئة رائدة في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر.

إشادة ببدء تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بمنشآت الرعاية الصحية

كما أشاد المجلس ببدء تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، بما تضمنه من تقدم خدمات صحية مطابقة لأعلى معايير السلامة والجودة وحسب ممارسات الصحة العالمية، إلى جانب موافقة المجلس على منح مكافأة شهر للعاملين بمراكز ووحدات طب الأسرة «شرق النوادي، الحي الإماراتي، علي بن أبي طالب، أم خلف، سهل الطينة» في بورسعيد الحاصلين على درجة الاعتماد القومي المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا كأول مراكز معتمدة طبقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR2021.

وتناولت النشرة، الجولة التفقدية للدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالمجمع الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية لتفقد سير العمل داخل المجمع والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، حيث استطلع خلالها آراء المرضى حول الخدمة الطبية المقدمة لهم والتي جاءت كردود فعل إيجابية عن المنظومة، كما التقى شباب الأطباء المقيمين وأطباء الزمالة بالمجمع وناقش مقترحاتهم لاستمرار تطوير الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وضمان جودتها، إضافة إلى اجتماعه مع رؤساء أقسام المجمع ومدراء مراكز ووحدات طب الأسرة بالمحافظة للتأكيد على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى.

السبكي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

كما تضمنت لقاء الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لاتفاقية تعاون في مجالات التكنولوجيا الصحية والحلول الرقمية للخدمات الصحية في إطار خطة الهيئة للتحول الرقمي للخدمات بما ييسر حصول المواطنين على الخدمات الصحية بكل سهولة ويسر، وتماشيًا مع توجهات الدولة في بناء مصر الرقمية، والتي تعد أولى نتاج مشاركة الدكتور أحمد السبكي لفعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي آراب هيلث لهذا العام 2021.

وتطرقت النشرة، إلى إطلاق المرحلة الأولى من برنامج القيادة والتطوير The Leadership Program والذي يتضمن العديد من المنح الدراسية المتخصصة الممولة بالكامل من الهيئة لرسم الطرق إلى الوظائف القيادية بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات وضمان مستقبل أفضل للعاملين، إضافة إلى إطلاق البرنامج التدريبي على نظام السجلات الطبية للقائمين على عمليات التسجيل الطبي بالمنشآت الصحية للهيئة في الإسماعيلية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وكذلك إطلاق البرنامج التدريبي لتنمية مهارات التمريض ومهارات التواصل الفعال لدى الفرق التمريضية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة أيضًا في الإسماعيلية بالتعاون مع المنظمة ونقابة التمريض المصري.

مشاركة الرعاية الصحية في الاحتفال بيوم السياحة العالمي

وشملت النشرة، مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية الاحتفال بيوم السياحة العالمي من خلال فعاليات المؤتمر الدولي لقضايا وعلوم الآثار والدراسات السياحية بالأقصر، إضافة إلى تأمين الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا وتوفير نقاط فرز للزائرين المترددين على معبد الكرنك في الأقصر، وذلك في إطار تنشيط مبادرتها (نرعاك في مصر) للسياحة العلاجية.

وتضمنت النشرة، إطلاق الهيئة العامة للرعاية الصحية حملة (رعاية من القلب للقلب) للتوعية بكيفية الوقاية من الإصابة بأمراض القلب أو مضاعفاتها وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للقلب الذي تحييه منظمة الصحة العالمية يوم 29 سبتمبر من كل عام، حيث أعلنت الهيئة نجاح أول عملية لتوسيع الشريان التاجي الأيمن لمريض باستخدام أحدث التقنيات العلاجية التصوير الداخلي IVUS بمستشفى طيبة التخصصي التابعة للهيئة في الأقصر، بالإضافة إلى الإعلان عن نجاح إزالة ورم من القلب لمريض من خلال جراحة قلب مفتوح دقيقة بالمجمع الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وشملت النشرة، إطلاق الهيئة العامة للرعاية الصحية حملة (خلي الوعي صاحي) عبر صفحة «فيسبوك» الرسمية للهيئة لتقديم نصائح للآباء والأمهات في كيفية الحفاظ على صحة أطفالهم للوقاية من فيروس كورونا بالتزامن مع قرب العام الدراسي الجديد، والإعلان عن بدء عمليات الفحص الطبي الشامل لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية من خلال 21 مركز ووحدة طب الأسرة التابعة للهيئة بالإسماعيلية.

واختتمت، بالإعلان عن نجاح أول عملية منظار ركبة لمريض بمستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة في محافظة الأقصر، إضافة إلى نجاح عملية استئصال ورم بالحبل الشوكي لمريضة بمستشفى السلام التابعة للهيئة ببورسعيد، وكذلك الإعلان عن تشغيل 8 مراكز ووحدات طب الأسرة جديدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في الأقصر، وإطلاق حملات طرق الأبواب لإجراء الفحص الطبي الشامل لكبار السن بمنازلهم ضمن فعاليات الحملة التي أطلقتها بالتزامن مع اليوم العالمي لآلزهايمر (مش هتنسانا).

جدير بالذكر أن نشرة (رعاية نيوز)، هي نشرة إخبارية دورية، تصدر بشكل دوري أسبوعيًا عن المركز الإعلامي للهيئة، لنشر إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلي والدولي، وذلك إيمانًا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية، للنشر والتوعية بأهم الخدمات والرعاية الصحية التي تمس المواطن المصري وكيفية الانتفاع بها، إضافة إلى أنها تسهم في عملية دحض الشائعات حال ظهورها والتي قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأي العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة في المجال الصحي الذي يعد أهم المجالات التي تمس حياة المواطن المصري وسلامته.