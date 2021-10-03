سهير رمزي بـ«شعر أصفر» وبدون حِجاب في برنامج «السيرة»

تظهر الفنانة المعتزلة سهير رمزي، بدون غطاء الرأس «حجاب»، في برنامج السيرة، مع المذيعة وفاء الكيلاني، على شاشة قناة dmc يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الجاري، حيث عادت إلى «اللوك» الخاص بها قبل حجابها وهو الظهور بـ«الشعر الأصفر».

سهير رمزي تكشف أسرار رفضها الإنجاب

تكشف الفنانة سهير رمزي، كواليس كثيرة عن مشوارها الفني، بخلاف الحديث عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها القوية بوالدتها الفنانة درية أحمد، وكيف أنها تعلقت بها بشكل قوي على مدار حياتها، فضلًا عن معرفتها بوالدها الحقيقي وهى في سن 13 عامًا، ثم زيجاتها المتكررة وأسباب رفضها للإنجاب.

وتكشف الفنانة سهير رمزي، تفاصيل تعاملها مع أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه، لا سيما قبل وبعد خلع الحجاب، بالإضافة إلى المواقف الصعبة والمختلفة التي مرت بها خلال مسيرتها الفنية.

سهير رمزي اعتزلت الفن وارتدت الحجاب في التسعينيات

ومنذ نحو عامين قررت الفنانة سهير رمزي، التخلي عن الحجاب بعد سنوات طويلة من ارتدائه تصل لنحو 25 عامًا واعتزال الفن، واصفة إياه وقتها بأنه «مرحلة وانتهت».

سهير رمزي من أشهر نجمات الإغراء في السبعينيات

وبدأت سهير رمزي، العمل في مجال الفن في ستينيات القرن الماضي، وشاركت في عدد كبير من الأفلام، وصُنفت في السبعينيات بأنها أحد أشهر نجمات الإغراء على شاشة السينما.

قدمت ما يزيد عن 100 عمل فني، تعاونت خلالها مع عدد كبير من النجوم أبرزهم عادل إمام، محمود عبدالعزيز، نور الشريف، سمير صبري، سمير غانم، حسن يوسف.

اعتزلت الفنانة سهير رمزي، التمثيل في بداية التسعينيات، وعادت مرة أخرى للتمثيل بالحجاب عام 2006 من خلال مسلسل «حبيب الروح»، وتتوقف مجددًا لتعود مرة أخرى عام 2017 بالمشاركة في مسلسل «قصر العشاق».