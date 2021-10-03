تفاصيل انهيار جزء من جسر تاريخي في روما يعود للقرن الـ19 بسبب حريق

اندلع حريق هائل، يُعتقد أنه ناتج عن انفجار أسطوانة غاز، الأمر الذي أدى إلى تدمير جزء من جسر تاريخي، يمتد على نهر التيبر في روما، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إخماد اللهب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

إخماد النيران ولا خسائر في الأرواح

وبحسب رجال الإطفاء، فإن الحريق قد اندلع قبل منتصف ليل السبت بالقرب من حي أوستيانس، وبحلول الساعة الرابعة، صباح اليوم الأحد، كانوا قد أكملوا عملهم وتمكنوا من السيطرة على ألسنة اللهب، مشيرين إلى أنه لم يُصب أحد في الحريق الذي اندلع في جسر الصناعة، وأفادوا بأنه تم إخلاء ثلاثة نوادٍ ليلية تحظى بشعبية لدى الشباب قريبة من الحي المطل على ضفاف النهر، وذلك كإجراء احترازي قبل وصول النيران إليها، وذلك بحسب ما أفاد التلفزيون الحكومي الإيطالي، ويُعتقد أن الحريق انطلقت شرارته في منطقة الأكواخ الخشبية، التي يسكنها المشردون على ضفاف النهر، بالقرب من جسر الصناعة قبل أن يمتد إلى الجسر نفسه.

أضرار في الجسر بسبب الحريق

ونتج عن الحريق، انفصال جزء من ممر المشاة الخارجي للجسر، وامتداده تحت أرضية الطريق، وسقط في نهر التيبر.

وأشارت الإذاعة الحكومية، إلى أن حريقا آخرا وقع قبل عدة سنوات في الأكواخ، وقال رجال الإطفاء إنّ الجسر خطر جدا ولا يمكن استخدامه حاليا.

الجسر الحديدي آخر أعمال البناء الكبرى في روما

ويُذكر أنّ البابا بيوس التاسع، هو من افتتح الجسر عام 1863، وهو أحد آخر أعمال البناء الكبرى في روما في سنوات انحسار سيطرة الدولة البابوية على المدينة، التي أصبحت فيما بعد عاصمة لإيطاليا الموحدة، وكان سكّان روما قد أطلقوا على الجسر اسم «الجسر الحديدي»، وذلك كونه في الأصل بمثابة جسر للسكك الحديد.