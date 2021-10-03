إصابة 4 أشخاص بحروق في حفل بالغربية.. والأهالي: «عبدة الشيطان» السبب

أصيب 4 أشخاص في قرية شبرابيل بمركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم، بحروق جراء استخدام زجاجات رش مبيدات مشتعلة؛ احتفالًا ببدء حفل حناء عروسين بذات القرية وهو ما تسبب في تحول الفرح إلى ليلة حزينة، وخصصت سيارات إسعاف لنقل الحالات إلى مستشفيات السنطة وزفتى.

إصابة 4 أشخاص في حفل حناء للعروسين بشوارع قرية السنطة

وجاءت تلك الأحداث عقب شروع ما يقرب من 15 شابًا يحملون زجاجات الرش والسبيرتو، ويشعلونها في الشارع، محدثين بها ألوانًا وألعابًا نارية بالطريق؛ ولكن فجأة انطلقت إحدى هذه الألعاب من يد أحد الشباب، وتحولت إلى ما يشبه لجمرة نار تسببت في إحداث إصابات خطيرة في 4 شباب تتراوح أعمارهم بين «18- 22» سنة، وتم نقلهم إلى العناية المركزة بمستشفيات زفتى وطنطا في حالة سيئة.

استعراضات «عبدة الشيطان»

كما بدأت تلك الفاعليات بنطاق قرية شبرابيل بدعوة الأسر والعائلات والجيران لحضور «حنة» عروس وتجمع الأهالي للاحتفال بالشارع أمام المسرح المقام كعادة القرية، كما فوجئوا بشباب يقدمون استعراضات مخيفة شبهها الأهالي باستعراضات «عبدة الشيطان»، وبدأ الشباب في استخدام زجاجات الرش و«السبيرتو» وإشعالها في عمل ألوان مختلفة بالنار؛ وهو ما بث الرعب في قلوب الأهالي وبدأوا يبتعدون عن المكان ويشاهدون ما يحدث من بعيد.

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من مأمور مركز السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بأحداث تلك الواقعة.

جهود أمنية مشددة بالغربية لتحديد هوية الشباب

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بقوات الأمن لاحتواء الموقف، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.