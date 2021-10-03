«التنمية الحضارية»: نقل 2096 شخصا من عزبة أبو قرن إلى كمبوند متكامل

قال المهندس خالد صديق، رئيس جهاز التنمية الحضارية، إن عزبة أبو قرن غير ملائمة لحياة السكان، وكذلك منطقة مصر القديمة، لذا تم نقل 2096 شخصا إلى «كمبوند» أفضل يضم كل أوجه الحياة، حيث يضم كنائسا ومساجدا وحضانات ومدارسا ووحدات صحية، من أجل حياة متكاملة للجميع في هذا المكان، لافتا إلى أن هناك بعض القصور، والدولة تحاول إصلاحه في أسرع وقت من أجل توفير متطلبات الأهالي، متابعا: «الشخص اللي بينقل بيلاقي كل حاجة جاهزة.. وهو يدوب بيدخل بالمفتاح ويخش ينام، والشقة متنضفة أساسا، والأجهزة الكهربائية موجودة حتى الغسالة بس مفيش مسحوق غسيل للأسف».

تطوير المناطق يشمل تهيئة مجتمع كامل

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية رشا مجدي، أن التطوير لا يشمل المباني فقط، ولكن هناك تنسيق مع المحافظات والأجهزة الطبية من أجل إنجاح تجربة نقل الأشخاص إلى مدينة الأمل، موضحا أن منطقة بطن البقر، انتهت بجانب 5 مناطق أخرى، وكذلك بعض المناطق في مصر القديمة، سيتم تطويرها الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على القاهرة التاريخية.

27 محافظة في مصر بها عشوائيات والقاهرة أكثرهم

وأوضح رئيس جهاز التنمية الحضارية، أن الـ27 محافظة في مصر بها عشوائيات، لكن محافظة القاهرة بها أكبر عدد، ويصل إلى 60 منطقة عشوائية، لأنها منطقة جاذبة للسكان، لافتا إلى أن أغلب العشوائيات، هي مناطق تقادم عليها الزمن وليست عشوائيات بالمعنى المعروف.