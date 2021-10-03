الصحة العالمية تكشف عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالكبد الدهني

انتهت فعاليات المؤتمر الموحد للجامعات المصرية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية والذي استمر على مدار يومين، وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات لصالح أطباء ومرضي الكبد والجهاز الهضمي، جاء على رأسها ضرورة الكشف عن مرضي الكبد الدهني مبكرًا.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار الصحة العالمية، إن مرضي السكري والمرضي الذين يعانون من ارتفاع نسبة الدهون في الدم، هما أكثر الفئات المعرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني، مشددا على ضرورة متابعة تليف الكبد، وسرطان الكبد.

وأشار خلال تصريحات صحفية له على هامش فعاليات المؤتمر، إلى أنه من ضمن توصيات المؤتمر نشر التوعية بأمراض الجهاز الهضمي، والاستمرار في التعليم الطبي المستمر، فضلا عن ضرورة الكشف والعلاج المبكر لمرض ارتجاع المرىء، والتهابات القولون.

«الصحة العالمية»: التعاون مع دول إفريقيا من ضمن توصيات المؤتمر الموحد للجامعات المصرية

وتابع مستشار الصحة العالمية من ضمن توصيات المؤتمر التعاون مع دول إفريقيا وذلك من خلال الجمعيات الطبية أو الجامعات، بالإضافة إلى ضرورة توفير معلوماته علي منصات طبية من خلال الجامعات والمتخصصين، يستفاد منها المرضي، وأن الهدف من ذلك القضاء على انتشار معلومات خاطئة على منصات مجهولة المصدر.

علاقة الجهاز الهضمي بأعراض فيروس كورونا

وعن سؤاله بعلاقة الجهاز الهضمي بأعراض فيروس كورونا، أكد أن مصابي فيروس كورونا يعاني من آلام في الجهاز الهضمي، وهذا العرض موجود منذ انتشار جائحة فيروس كورونا خاصة الموجة الثانية، مشيرا إلى أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا تختلف عن الموجات السابقة، نظرا لوجود وتوافر لقاحات كورونا.

يذكر أنه جرى تنظيم الاجتماع الأول في مصر، لأكبر خبراء من خمس قارات للجهاز الهضمي، تحت عنوان «المؤتمر الموحد للجامعات المصرية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية»، وبمشاركة 290 محاضرًا من مختلف الجامعات المصرية، وأكثر من 70 خبيرًا من أوروبا وأمريكا واسيا وإفريقيا، المنظمة العالمية للجهاز الهضمي والجمعية الأوروبية والأمريكية للجهاز الهضمي، و27 جامعة مصرية.