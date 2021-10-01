الصحة العالمية: كورونا مستمر لفترة طويلة ومن الصعب السيطرة عليه الآن

قال المسؤول بمنظمة الصحة العالمية، بونام خيترابال سينغ، إن فيروس كورونا قد يستمر في الانتقال لفترة طويلة جدا، مشددا على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من المخاطر، موضحا أن هناك حاجة للوصول إلى وضع نتحكم فيه بالفيروس وليس الفيروس الذي يتحكم فيه، وفقا لتقرير تم نشره علي موقع «theheaithsite».

مرحلة توطين فيروس كورونا

ووفق المسؤول بمنظمة الصحة العالمية، فتحدث مرحلة توطين الفيروس، عندما يتعلم المجتمع التعايش مع الفيروس، بعكس مرحلة الوباء، التي تحدث عندما يكتسح الفيروس السكان.

وأخبر سينغ وكالة PTI، أن السكان الذين أصيبوا سابقا بالفيروس، وحيث تكون تغطية اللقاح عالية، من المتوقع أن يكونوا أقل تأثرا بالفيروس في المستقبل من السكان الآخرين.

فيروس كورونا ليس وباءً مستوطنا

وقد يستمر الفيروس لفترة طويلة، وفقًا لسينغ، ومن المتوقع أن يستمر COVID-19 في الانتشار لفترة طويلة، وسيحدد ذلك عدد من العوامل، إذا ما كان الفيروس متوطنًا على المدى الطويل، وأهمها مستوى مناعة المجتمع، التي تأتي من كل من التطعيم والعدوى السابقة، على الرغم من أن استئصال القضاء على الفيروس غير مرجح، ويمكننا اتخاذ خطوات لتقليل أو تقليل الوفيات، والاستشفاء، والخسائر الاجتماعية والاقتصادية والصحية الناجمة عن الوباء، ووفقا للمعلومات الحالية، لا تزال مستويات الحماية العالمية منخفضة، ولا يزال معظم الناس عرضة للإصابة بالفيروس.

وتواصل منظمة الصحة العالمية، التوصية بالاستجابة للإجراءات الاحترازية، وأن يستمر الناس في حماية أنفسهم من خلال التطعيم، والحفاظ على مسافة جسدية، وارتداء قناع، وتجنب الأماكن سيئة التهوية، وتنظيف الأيدي، واتباع النظافة التنفسية.

سرعة انتشار فيروس كورونا

وقال مسؤول الصحة العالمية، إنه من الصعب السيطرة على فيروس كورونا، في الوقت الحالي، مؤكدا أن هناك أدلة كافية من التجربة العالمية على أن الصحة العامة والسياسات الاجتماعية، تعمل لتقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا، حتى ضد المتغيرات المثيرة للقلق التي تنتشر بسرعة أكبر، وأن هذه الأساليب ضرورية للحد من انتقال COVID-19 وخفض الوفيات، ويجب تنفيذ مبادرات الصحة العامة والاجتماعية بشكل صحيح وفي الوقت المحدد، ويجب تعديلها لتلائم الظروف والأوضاع المحلية، هذا هو الوقت المناسب أيضا للبلدان للتعلم من الوباء وتعزيز أنظمتها الصحية.