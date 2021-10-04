جمال السادات: السيسي فاجئنا بالجنازة العسكرية لوالدتي.. رجل مؤمن وقوي

كشف المهندس جمال السادات، نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تفاصيل مكالمة دارت بينه والرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد وفاة السيدة جيهان السادات وقبل دفنها، وكذلك مفاجأة أسرة الراحلة من مشهد الجنازة العسكرية.

وأوضح «السادات»، أنه عندما علم بوفاة والدته دخل عليها غرفتها في المركز الطبي العالمي وقبلها من رأسها، وخرج هو وأشقائه من الغرفة، وطلبوا منه التواصل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل دفن جثمان الراحلة سريعًا.

السيسي أراد عمل جنازة تليق بجيهان السادات

وأضاف نجل الرئيس الراحل، خلال حواره في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، والذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، أنه تواصل مع مكتب الرئيس، وجرى إيصاله بالسيسي سريعا، وعزاه الأخير: «قولتله البركة في حضرتك يا ريس وربنا يديك الصحة، إخواتي يرجوا من حضرتك إننا ندفن على طول، رد عليا بمنتهى الهدوء، قالي اللي أنت عاوزينه يا جمال أنا هعمله، بس تسمحوا لي عاوز أعمل حاجة تليق بجيهان السادات ودي زوجة أنور السادات، قولت اللي تشوفه حضرتك أنا تحت أمرك».

شعرت بعد حديث السيسي معي أننا في يد أمينة

وأوضح نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أنه كان يشعر بعد حديثه مع السيسي أنه في يد أمينة: «السيسي طلب مني إننا نأجل الدفن للساعة 4 عصرًا، قولتله اللي تشوفه حضرتك يا ريس، لاقينا ناس جايلنا من الحرس الجمهوري والرئاسة، سألونا هتصلوا فين، قولت لهم في الجامع بتاع المستشفى، نزلت بسرعة روحت لبست بدلة ورجعت، وكنت أنا وأخواتي وزوجتي روحنا المستشفى، الرئاسة جابت عربية إسعاف مخصوص كبيرة، وصلينا في مسجد المستشفى واتحركنا تجاه النصب التذكاري».

تفاجنا بعمل جنازة عسكرية لوالدتي

وأكد المهندس جمال السادات، أنه تفاجأ بمنظر الجنازة العسكرية: «اتحركنا لا أنا أعرف المنظر اللي موجود ده هناك ولا مصدق، ومش متخيل أي حاجة من دي خالص، وصلت شوفت المنظر زي اللي بنشوفه في 6 أكتوبر، بتاع الاصطفاف الأذرع المختلفة، تداركت بسرعة».

ولفت «السادات» إلى أن وسام الكمال الذي مُنح لوالدته، وإطلاق اسمها على محور «لا هي كانت تفكر فيه ولا احنا كنا نحلم بيه، السيسي رجل مؤمن وقوي اللي بيعمل الحاجات الصعبة مش أي إنسان، يعمل جنازة عسكرية لسيدة، وتدفن في المكان ده».

ونوه المهندس جمال إلى أنه لم يفتح قبر والده عند دفن جيهان السادات، بل نفذ لها قبرا نفس الشكل واللون، ونسخة طبق الأصل من قبر الرئيس الراحل، من الجانب الأخر في النصب التذكاري، وكتب عليه اسمها وتاريخ الوفاة وآية قرآنية.