وزير التعليم عن مقترح تدريس مسيرة محمد صلاح: منقدرش نعمل مناهج لكل ده

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مقترح الفنان صلاح عبدالله، بتدريس شخصية اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي في المناهج كـ«شخصية مؤثرة»، قائلا: «بييجي لينا اقتراحات حلوة أوي، الناس نفسها نعمل حاجات كتير، عاوزينا نعمل حاجات عن السياحة والشمول المالي والبيئة والشخصيات المؤثرة، لكن منقدرش نعمل مناهج لكل ده».

سيد درويش وهاني عازر في منهج «رابعة» ابتدائي

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على شاشة «القاهرة والناس»: «عندنا حاجة جميلة، حاطين الشخصيات المؤثرة جوه كتب رابعة ابتدائي هنشوفها، كل دي أفكار جميلة، السنة دي هيلاقوا سيد درويش وهاني عازر، وإعادة تدوير المخلفات والمهن الصناعية».

وكان الفنان صلاح عبدالله، تقدّم بمقترح لتدريس المشوار الكروي للفرعون المصري محمد صلاح، للطلاب في المراحل المدرسية المختلفة، قائلًا: «كتبت بوست مجرد اقتراح لتدريس مشوار كروي للنجم محمد صلاح، ولما قولت عندي الطريقة كنت أقصد إن الاقتراح يفتح الباب لتدريس مسيرة شخصيات مصرية كثيرة وعظيمة».

صلاح عبدالله يقترح تدريس محمد صلاح في المناهج

وأضاف «عبد الله»، خلال مداخلة في البرنامج ذاته، أنّ رواد السوشيال ميديا طالبوه بإضافة مسيرة الدكتور أحمد زويل ومجدي يعقوب وغيرهم، مشيرا إلى أنّ مصر لديها عظماء في المجال الكروي منذ بدايات كرة القدم في مصر، وسر عدم استكمالهم للمسيرة الكروية عالميًا، عدم تأقلمهم مع المجتمعات الغربية.

وتابع الفنان القدير: «النجم محمد صلاح استطاع بعزيمة شديدة للغاية أن يتأقلم مع المجتمع الغربي، ولديه إصرار وقدرة على التفاهم مع الآخر، وهو رمز مصر ليس في كرة القدم فقط، لكن في التحدي والنجاح».