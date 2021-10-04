وزير التعليم: سيد درويش وهاني عازر في منهج «رابعة» ابتدائي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستكون من الوزارة وليست على مستوى الفصل: «هذا لا يعتبر امتحان قومي ولا موحد، لكن نريد فصل العنصر البشري بعد أن أصبح يُساء استخدامة كثيرًا، إلى حد كبير ده اللي هيحصل»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على شاشة «القاهرة والناس».

الوزير يرد على مقترح تدريس محمد صلاح بالمناهج

ورد «شوقي»، على مقترح الفنان صلاح عبد الله، بتدريس شخصية اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، في المناهج كشخصية مؤثرة، قائلا: «بيجي لينا اقتراحات حلوة أوي، الناس نفسها نعمل حاجات كتير، عاوزينا نعمل حاجات عن السياحة والشمول المالي والبيئة و الشخصيات المؤثرة، لكن لا نستطيع عمل منهج كامل لكل هذه الأمور»، موضحا: «احنا حاطين منهج كان المفروض نفرح بيه والخاص بالمهارات المهنية بالتعاون مع أكبر مؤسسات عالمية».

سيد درويش وهاني عازر ضمن مناهج رابعة ابتدائي

ولفت وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أنه طُلب منه أمس رسميا من دول عربية رفض ذكر اسمها التعاون في المناهج واستخدامها: «عندنا حاجة جميلة، حاطين الشخصيات المؤثرة جوه كتب رابعة ابتدائي هنشوفها، كل دي أفكار جميلة، السنة دي هيلاقوا سيد درويش وهاني عازر، وإعادة تدوير المخلفات والمهن الصناعية».

ميول طارق شوقي الكروية

وعن ميوله الكروية، لفت الدكتور طارق شوقي، إلى أنه يُحب الكرة بالطبع، لكن لا يستطيع رؤية المباريات على الهواء، ويهتم بمعرفة نتائج المباريات: «محمد صلاح النهاردة جاب جون، وعمل أسيست، أنا أهلاوي من صغري، ومن ساعة ما اتولدت وأنا أهلاوي، وأعز أصدقائي زملكاوية، وبنقعد نناقر في بعض».

وكان الفنان صلاح عبدالله، قد تقدم بقتراح لتدريس المشوار الكروي للفرعون المصري محمد صلاح؛ للطلاب في المراحل المدرسية المختلفة، قائلًا: «كتبت بوست مجرد اقتراح لتدريس مشوار كروي للنجم محمد صلاح، ولما قولت عندي الطريقة كنت أقصد إن هذا الاقتراح يفتح الباب لتدريس مسيرة شخصيات مصرية كثيرة وعظيمة».

صلاح عبد الله يقترح تدريس محمد صلاح بالمناهج

وأضاف «عبد الله»، خلال مداخلة في البرنامج ذاته، أن رواد السوشيال ميديا طالبوه بإضافة مسيرة الدكتور أحمد زويل ومجدي يعقوب وغيرهم، مشيرا إلى أن مصر لديها عظماء في المجال الكروي منذ بدايات كرة القدم في مصر، وسر عدم استكاملهم للمسيرة الكروية عالميًا، عدم تأقلمهم مع المجتمعات الغربية.

وتابع الفنان: «النجم محمد صلاح استطاع بعزيمة شديدة للغاية أن يتأقلم مع المجتمع الغربي، وجواه إصرار وقدر على التفاهم مع الآخر، وهو رمز مصر ليس في كرة القدم فقط، لكن في التحدي والنجاح».