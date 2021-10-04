حملات شعبية لمنع دخول المتسولين برج البرلس: «بيسرقونا ويخطفوا الأطفال»

أكد وائل البدوي أحد منسقي مبادرة مع المتسولين من دخول مدينة برج البرلس في محافظة كفر الشيخ، إن أعداد المتسولين على مستوى الجمهورية في ازدياد، قائلا: «الأمن يبذل جهودا كبيرة من أجل القضاء على هذه الظاهرة».

حادث اختطاف في الشهر الماضي

وأوضح البدوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني: «في الشهر الماضي أُختطف طفل صغير»

خدع خبيثة لسرقة الأموال والمقتنيات

وتابع: «كان في جماعة جايين في عربية ولابسين لبس كويس دخلوا على فتاة في منطقة وقعدوا معاها بحجة إنهم هيساعدوها وهيجهزوها بسبب صعوبة حالتها المادية، وللأسف نصبوا عليها وسرقوا ذهبها، وفي الآخر البنت بتشوف الذهب في الورقة لقت رمل وطوب، والعملية دي بتحصل باستمرار».

وأوضح: «بيجي ناس من بره بحجج مختلفة، مثلا بيقولوا إنهم بيبيعوا أجهزة كهربائية ويدخلوا البيوت، ومجرد ما أهل البيت يخشوا يعملوا الشاي يلاقوا جهاز مسروق من البيت أو فلوس مسروقة، وبالتالي محدش بيعرف يوصلهم».

حملات لمنع المتسولين من دخول المدينة

وكان أهالي مدينة برج البرلس، قد دشنوا حملات مكثفة على منصات التواصل عن طريق مجموعات موقع فيس بوك، لمنع المتسولين من دخول مدينتهم بسبب وقوع أكثر من حادث نصب ومحاولات خطف أطفال بالإضافة إلى السرقات، حيث قاموا بتعليق لافتات في الشوارع وفي مدخل المدينة للتحذير من دخول للمدينة، مؤكدين إنهم سوف يقومون بتسليمهم للشرطة.