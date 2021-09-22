«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن إنجازات «حياة كريمة» في الريف

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تليفزيونيا عن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بعنوان «حياة كريمة.. مبادرة تنشر الوعي والثقافة في الريف المصري»، حيث يستهدف البرنامج القومي الشامل لتطوير الريف المصري، ففي إطار مبادرة «حياة كريمة» الارتقاء بوعي المواطن واستكمال إستراتيجية بناء الإنسان المصري لتشمل مشروعات فنية وثقافية ومعرفية متنوعة أعدتها وزارة الثقافة.

المبادرة تعزز الهوية المصرية وعدم الدور الثقافي بالمحافظات وتحقق العدالة الثقافية

وتعمل الفعاليات الثقافية والفنية الخاصة بالمبادرة الرئاسية على إحياء وتعزيز الهوية المصرية وعدم الدور الثقافي بالمحافظات، وتحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول إلى المنتج الثقافي إلى كل أنحاء الوطن ونشر التنوير وتطوير الوعي الجمعي وتطوير النشء لخلق جيل قادر قادر على استكمال بناء الوطن، حيث يتضمن برنامج «حياة كريمة» العمل على رفع وعي الأسرة المصرية وتنوير العقول ودعم هذه القرى ببرامج توعوية تحدث تغييرا في الفكر وتنشر الوعي الثقافي مع إعادة ثقافة القراءة والكتابة لكل قرى الريف المصري من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة والفاعليات المختلفة.

بناء الإنسان

وتشمل أيضا خطة بناء الإنسان لتنفيذ العديد من المشروعات التي تهتم بخدمات التضامن الاجتماعي؛ مثل تنفيذ ورش للتدريب الحرفي والمهني وإنشاء مراكز لإعداد الأسر المنتجة، وأخرى لحماية المرأة والأسرة بالإضافة إلى وحدة الخدمات لذوي الإعاقة ووحدة تنمية مهارات الطفل.

وصرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأنّ «حياة كريمة» يجري من خلاله ضخ استثمارات ضخمة، ومتوقع ضخ أموال من 700 إلى 800 مليار جنيه في هذا المشروع بما يعادل «50 مليار دولار» في الفترة من 3 إلى 5 سنوات.