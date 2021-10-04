أدهم مروان يهدى أغنية لمصر في انتصارات أكتوبر

انتهى المطرب اللبناني أدهم مروان، من تصوير أغنيته الجديدة بعنوان «مصر» من كلمات الشاعر أحمد شتا وألحان جوزيف جحا وتوزيع المايسترو الراحل طارق عاكف والتي سيجرى طرحها خلال الأيام المقبلة تزامنًا مع احتفالات نصر أكتوبر.

وأكد المطرب اللبنانى أدهم مروان، في بيانٍ صحفي، أن الأغنية يهديها للشعب المصري والقوات المسلحة التي سطرت انتصارًا بارعًا في حربهم المجيدة في أكتوبر 1973، مشددًا على أنه أقل ما يقدمه لجمهور مصر العظيم، العريق والحبيب، حسب تعبيره، الذي دائمًا ما يحتضن الفنانين من جميع أنحاء البلدان العربية

وأوضح «أدهم» أن تصوير الأغنية جاء على طريقة الڤيديو كليب وتولى إخراجه المخرج المصري الراحل علي رجب ثم استكمل إخراجه المخرج اللبناني إبراهيم كسرواني.

أدهم مروان يستعد لطرح أغنية «الله يعوض علينا»

من ناحية أخرى يعيش الفنان اللبناني أدهم مروان حالة من النشاط الفني المكثف حيث يستعد لطرح أغنية جديدة أيضًا بعنوان «الله يعوض علينا» من كلمات الشاعر ناصر محمود الجيل وألحان الفنان غازي العيادي الذي يتعاون معه في جلسات مكثفة بين تونس بيروت وباريس لوضع اللمسات الأخيرة على أغنية باللهجة اللبنانية بعنوان «نفس المكان» أيضًا من ألحانه ومن كلمات الشاعر اللبناني إيهاب غيث.

ويعمل الفنان اللبناني أدهم مروان أيضًا على تحضير ثلاثة أغاني باللهجة الخليجية من ألحان المايسترو محمد الأسود سيتم طرحها قريبًا.

كما ستطرح أغنية جديدة بعنوان «ورد وياسمين» من كلمات الدكتور ميشال جحا وألحان جوزيف جحا، جرى تصويرها على طريقة الڤيديو كليب تحت إشراف المخرج محمد النابوش.

يذكر أن الفنان أدهم مروان تعاون مع عدد كبير من كبار الشعراء في الوطن العربي منهم الشاعر اللامع سمير نخلة والدكتور ميشال جحا ولطفي عبد الواحد، وكبار الملحنين منهم العملاق لطفي بوشناق جوزيف جحا غازي العيادي المايسترو محمد الأسود والمايسترو غابي عضيمي.