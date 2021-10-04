بالأسماء.. تشكيل لجنة القيم في دور الانعقاد الثاني لـ«النواب»

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل لجنة القيم التي يترأسها -وفقًا للائحة- رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي.

وتضم اللجنة في عضويتها 14 نائبًا، هم:

تشكيل لجنة القيم

1- محمد محمد عبدالمقصود محمد «مستقبل وطن».

2- محمد عبدالله عبدالله زين الدين «محمد زين الدين» «مستقبل وطن».

3- يونس يونس أحمد عمر «يونس الجاحر» «مستقبل وطن».

4- محمد سلطان علي محمد «محمد سلطان» «مستقبل وطن».

5- محمد أحمد أحمد زايد «محمد زايد» «مستقبل وطن».

6- حسام محمد محمود أحمد «حسام العمدة» «مستقبل وطن».

7- أحمد إسماعيل محمد أحمد «أحمد إسماعيل» «مستقبل وطن».

8- محمد رضا عبدالمحسن أحمد البنا «محمد رضا البنا» «مستقل وطن».

9- مكرم السيد متولي رضوان «مكرم رضوان» «الشعب الجمهوري».

10- أيمن محسب سالم فرج «أيمن محسب» «الوفد الجديد».

11- مصطفى بدران مهنى مصطفى «مصطفى بدران» «حماة الوطن».

12- مي أسامة كمال السيد رشدي «مي رشدي» «الإصلاح والتنمية».

13- مها رزق عبدالناصر الطرهوني «مها عبدالناصر» «المصري الديمقراطي الاجتماعي».

14- سناء حسان طايع علي «سناء الحساني» «مصر الحديثة».

أولى جلسات الانعقاد الثاني للبرلمان

وبدأت أولى جلسات دور الانعقاد الثاني للبرلمان، يوم السبت الماضي، والذي ينتظر مناقشة بعض مشاريع القوانين التي تهم فئة كبيرة من المواطنين، منها مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الاعاقة، الذي يتضمن تعديله إضافة مادة جديدة برقم «50 مكرر» إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نصها كالآتي: «يعاقب المتنمر على الشخص ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».