أشرف رشاد رئيسا لبرلمانية «مستقبل وطن»

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، قبل قليل، رؤساء الهيئة البرلمانية للأحزاب بعد إخطار الأحزاب للمجلس بأسمائهم، وجرى إعلان المهندس أشرف رشاد رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» ويمثل الأغلبية.

رؤساء الهيئة البرلمانية للاحزاب

وتمّ اختيار الدكتور أيمن أبو العلا ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب «الإصلاح والتنمية»، والمهندس إيهاب منصور ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحمد بهاء الدين شلبي ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» وعاطف المغاوري ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب «التجمع».

انتخاببات اللجان النوعية

ومن المقرر أن تبدأ جلسات النواب، اليوم، بعقد 3 جلسات برلمانية مقسمة على مدار اليوم التشريعي، وذلك استكمال لما بدأ غدًا السبت، وتشمل هذه الجلسات العديد من الإجراءات المتوقع أن تحدث.

وتبدأ هذه الجلسات بإعلان رئيس المجلس إجراء انتخابات اللجان النوعية، ثم يتبعها جلسة إعلان القوائم النهائية للجان النوعية تمهيدًا لإجراء الانتخابات، وبعدها جلسة إعلان النتائج النهائية لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب.