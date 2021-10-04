الحكومة تستطلع رأي أولياء الأمور في «عودة الحضور والغياب للمدارس»

استطلعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رأي المواطنين وأولياء الأمور بشأن قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخاص بنزول الطلاب للحضور بالمدارس بعد عودة الدراسة بشكل كامل، وأخذ «الحضور والغياب» خلال العام الدراسي الجديد، وهو الاستطلاع الذي انتهى إلى تأييد أغلبية المصريين لـ«عودة الحضور والغياب في المدارس».

وأجرى الاستطلاع مركز بحوث الرأي العام، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وحصلت «الوطن» على نسخة من نتائجه.

نتائج استطلاع الرأي في عودة الحضور والغياب للمدارس

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، في تقرير نتائج الاستطلاع، أنّ عودة الحضور والغياب وانتظام الحضور يأتي في إطار التعايش التدريجي مع وجود فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وفي إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعظيم استفادة الطلاب من المناهج التعليمية.

وانتهى استطلاع الرأي، لتأييد نحو 70.8% من المواطنين المصريين، حسب العينة الممثلة للمجتمع المصري، لقرار عودة «الحضور والغياب في المدارس».

وفنَّد مركز المعلومات نتائج الاستطلاع، وتبيّن أنّ 59.8% من المواطنين المصريين مؤيدين للقرار بصورة كاملة، مقابل 16.8% منهم أبدوا اعتراضهم عليه.

11% من المصريين يؤيدون القرار شريطة تشديد الإجراءات الاحترازية في المدارس

وعن باقي النسبة، أكد المركز حسب «استطلاع الرأي»، أنّ 11% من المواطنين المصريين مع القرار «بشروط» حيث تضمنت الموافقة المشروطة على عودة الحضور والغياب في المدارس، تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس، ومتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب، والانتهاء من تطعيم العاملين في المدارس ضد كورونا.

واشتمل استطلاع الرأي، استطلاع رأي أولياء أمور طلاب التعليم ما قبل الجامعي «في المدارس» بشأن القرار، والذي لم يختلف كثيرا عن عموم المصريين؛ حيث أعرب 61.1% منهم تأييدهم لقرار «الحضور والغياب»، فيما عارضه 19.8% من أولياء الأمور.