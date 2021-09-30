تقرير: ممارسة اليوجا تساعد على تهدئة أعصاب الأطفال قبل عودة الدراسة

يمكن للأطفال الذين يمارسون اليوجا بانتظام، تغيير قدراتهم التعليمية، وأن يصبح هذا مفيدًا بشكل خاص، في ضوء جائحة فيروس كورونا، بعد قضاء أشهر في الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر، والتعلم من خلال البرامج الافتراضية.

اليوجا تساعد الطفل على العودة إلى الحياة المدرسية

ووفقا لتقرير نشر على موقع «thehealthsite»، يمكن أن تساعد اليوجا الطفل على العودة إلى الحياة المدرسية العادية، خاصة أنه مع استقبال الطلاب، يكون بعض الأطفال غير مستعدين لذلك؛ نظرا لحياة الحجر الصحي التي عاشوها لمدة عامين تقريبا.

وبحسب الموقع، يمكن أن تساعد اليوجا في تهدئة أعصاب الأطفال، وإعادة عقولهم إلى المسار الصحيح قبل بدء الدراسة، وتساهم في أن يصبح الأطفال أفضل في التعلم والاحتفاظ بالمعرفة.

تحسين تدفق الدم إلى الدماغ

وأكد التقرير أنه يمكن لأوضاع اليوجا، مثل التأمل، تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، وزيادة الأداء الأكاديمي والسلوكي لدى الأطفال، وتؤدي أيضًا إلى سلوك متوازن وتركيز أفضل، وزيادة الذاكرة، وهو أمر مفيد للأغراض الأكاديمية، بالإضافة إلى إضفاء الهدوء على العقل وإزالة المشكلات العقلية، مثل القلق من الإجهاد، وغيرها من المشكلات التنموية والمعرفية.

كيف تعلم اليوجا الأطفال؟

هناك بعض التمارين التي يمكن أن ينفذها الأطفال، وهي سهلة لزيادة التركيز، وتغير الروتين قبل بدء العام الدراسي الجديد، وتتمثل في:

بالاسانا «وضعية الطفل»

اركع على السجادة واجلس على كعبيك. استنشق، وأثناء الزفير انحني إلى الأمام مع ثني الجزء العلوي من جسمك، ضع جبهتك لأسفل، ودع حوضك يرتاح على الكعبين.

باداستاسانا

اثنِ للأمام مع الجزء العلوي من جسمك أثناء الزفير، أسقط رأسك وحافظ على استرخاء كتفيك ورقبتك، اثنِ ركبتيك قليلا إذا كنت مبتدئا، ضع راحة اليد بجانب قدميك. امسك هذا أسانا لفترة من الوقت ثم اتركه.

باشيموتاناسانا

اجلس على الأرض ومدد كلتا رجليك للأمام، قم بالزفير وأنت تنحني للأمام وأمسك أصابع قدميك الكبيرة بأصابعك.