خبراء عن تدريس مسيرة محمد صلاح بالمناهج: شأنه مثل زويل ويعقوب وطه حسين

مطالبات بتدريس مسيرة نجم الكرة المصرية وفريق ليفربول الإنجليزي في المناهج الدراسية للطلاب بالمدارس، وهو ما نادى به الفنان صلاح عبدالله، خاصة بعد النجاحات المتتالية التي يحققها اللاعب على الصعيد العالمي، وزيادة شهرته في جميع دول العالم، واعتباره قدوة للشباب والاطفال في إنجلترا وأغلب دول أوروبا.

رد طارق شوقي على مقترح تدريس «صلاح» بالمناهج

ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن اقتراح تدريس مسيرة محمد صلاح الكروية في المناهج الدراسية أمر وارد الحدوث، خاصة وأن الوزارة تتبنى نظام تعليمي جديد.

وأشار شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع خيري رمضان وكريمة عوض عبر فضائية «القاهرة والناس»، إلى أن الوزارة تتلقى مقترحات بضم عدد من الموضوعات السياحية والبيئية والشخصيات المؤثرة إلى المناهج الدراسية.

وتحدث خبراء مناهج وتربوين لـ«الوطن» عن مدى أهمية تدريس مسيرة محمد صلاح الكروية إلى الطلاب في المناهج الدراسية.

شحاتة: قدوة حسنة لبناء الجيل

قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن الهدف من المناهج تزويد المتعلمين بخبرات تعليمية تساعدهم على النجاح في الحياة، ومنها الموضوعات الخاصة برموز الوطن العسكرية والسياسية والاقتصادية والفنية والرياضية، والتي تعطي قدوة وأسوة حسنة لبناء جيل قادر على احترام وتقدير هذه الرموز، وفي الوقت ذاته تسليط الضوء على كيفية مواجهة هذه الرموز للصعوبات والمشكلات، وتغلبهم عليها بالصبر والعمل الجاد.

أستاذ المناهج: «صلاح» لا يختلف عن رموز الطب والسياسية والفن

وأضاف «شحاتة»، أن محمد صلاح رمز رياضي عالمي، ووضعه بالمناهج الدراسية لا يختلف عن وضع رموز الطب والصناعة والسياسية والفن أو غيرهم ممن رفعوا راية وقيمة الوطن في المحافل الدولية، موضحًا أنه من المتوقع أن يكون لـ«صلاح» نصيب في موضوعات القراءة، خاصة وأنه من الشخصيات المحبوبة والمكافحة، والتي سطرت لمصر تاريخًا اجتاز العالم أجمع.

حمزة: محمد صلاح مثال يحتذى به

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي أنه لابد من إلقاء الضوء على النماذج المشرفة في مصر، حيث إن شأن محمد صلاح الآن من شأن أحمد زويل ومجدي يعقوب وطه حسين وأم كلثوم، ومن الضروري أن يكون قدوة للشباب، ومثال يحتذى به بدلًا من الأشخاص والأفكار التي تؤدي للهلاك.

تربوي: محمد صلاح يقدم دعاية بالملايين لمصر

وأشار الخبير التربوي، إلى أن «صلاح» أفضل مثال عالمي مصري، ولابد من تسليط الضوء على كيفية نجاحه وتحقيقه للإنجازات من الصفر، والصعاب والظروف التي تحداها للوصول إلى المكانة العالمية، إذ يعتبر الآن سفيرًا لمصر، ويقدم دعاية سياحية وغير سياحية لمصر تساوي الملايين دون أن تدفع البلد منها شيئًا، مختتمًا بضرورة أن تكون هناك نماذج مشرفة في المناهج الدراسية ليس محمد صلاح فقط، وخاصة في المجالات العلمية.