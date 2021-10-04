كارينا كابور تتجاهل أزمة أريان خان ابن شاروخان وتهنئ سها خان بعيد ميلادها

شاركت النجمة الهندية كارينا كابور، أقرب أصدقاء أريان خان ابن شاروخان، جمهورها بصورة عائلية من زواج سها علي خان، لتهنئتها بعيد ميلادها، فهي شقيقة سيف علي خان زوج كارينا كابور.

وعلى الرغم من أن بوليوود مشتعلة بسبب القبض على أريان خان ابن شاروخان، وتعد كارينا من أقرب الأصدقاء لشاروخان، إلا أنها لم توضح موقفها بدعمه أم لا، ولم تشارك بالهاشتاج المخصص لدعم نجله «WeStandWithSRK».

كارينا تشارك جمهورها بتهنئة شقيقة زوجها سهل علي خان

وبعيدًا عن أزمة أريان خان ابن شاروخان، شاركت كارينا، جمهورها فقط بتهنئة شقيقة زوجها سهل علي خان، وكتبت تعليقا على الصورة «أنها عندما ذهبت معها بإجازتها الأولى معها إلى جزر المالديف، وجدت سها علي خان تقوم بغسل الدجاج الخاص بها من التوابل ثم تتناوله، حينها عرفت إنها امرأة مميزة، وأنا سعيدة بمعرفتها منذ بداية معرفتي بها»، تقصد قبل الزواج من شقيق سها.

وتعد كارينا كابور من أشهر نجمات السينما الهندية، بل أيضا من أشهر نجمات أصحاب العلامات التجارية، حيث إنها أعلى الممثلات أجرًا بالإعلانات ووجهها الدعائي للعديد من البرندات العالمية، كما أنها الأعلى أجرًا لأغلفة المجلات العالمية وليست الهندية فقط.

وهي ابنة لواحدة من أشهر عائلات بوليوود بالسينما الهندية، حيث إنها ابنة راندهير كابور، شقيق النجم الراحل ريشي كابور، وابن النجم الراحل راج كابور، وابنة عم النجم الشهير رانبير كابور، وشقيقة النجمة الشهيرة كاريشما كابور، وزوجة النجم الشهير سيف علي خان، وقد أنجبت مؤخرًا طفلها الثاني جيه خان.

وعلق البعض عن تعجبه باسم طفلها هي وسيف علي خان بعد تعجبهمها من قبل باسم نجلها الأول «تيمور» أيضًا، الذي يعد من أشهر أبناء النجوم شهرة بالوسط الفني بالرغم من عدم ظهوره بأي عمل فني وكان متصدرا للأخبار الصحفية منذ ولادته.