بعد القبض على نجل شاروخان.. نجوم هنود وقعوا ضحايا للمخدرات

ضربت المخدرات الوسط الفني في الهند، وانتشرت على نطاق واسع خلال الفترة الأخيرة، وكان آخر ضحاياها ابن الفنان الهندي شاروخان نجم بوليود، والذي تم القبض عليه لاستجوابه بشأن قضية مخدرات.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أبرز ضحايا المخدرات في الوسط الفني:

اريان خان ابن الممثل الهندي شاروخان

ألقت السلطات الهندية، القبض على اريان خان ابن الممثل الهندي شاروخان، و7 آخرين، اليوم، وذلك لاستجوابهم نتيجة تواجدهم في حفل على متن سفينة سياحية، وجد بها عدد من المواد المخدرة، وذلك بحسب صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية.

وقال مدير منطقة مكتب مكافحة المخدرات سمير وانكيد، إن الوكالة داهمت حفلا صاخبا كان يُقام على سفينة «كورديليا»، وضبطت نجل شاروخان ومعه 7 آخرين من بينهم نساء، كما استعاد الفريق مواد مخدرة من بعض الحاضرين للحفل خلال مداهمة المكتب السياحي، مثل: «إكستاسي، وكوكايين، وميفيدرون، وكاراس»، كما أفاد أن المشتبه بهم أخفوا المخدرات في ملابسهم وحقائبهم خلال المداهمة.

أرشانا جالراني وراجيني دويفيدي

فجرت وفاة الممثل الهندي سوشانت سينج راجبوت «منتحرًا»، العديد من المفاجآت؛ أولها القبض على نجمة بوليود أرشانا جالراني، في قضية تعاطي المخدرات، كما تم القبض على النجمة راجيني دويفيدي، وذلك بتهمة ترويج المخدرات في حفلات «أرشانا».

كما وقعت الفنانة كانجانا رانوت، نجمة بوليود في قبضة الشرطة الهندية، وذلك بسبب تجارتها بالمخدرات، وتعاطيها مع كبار الممثلين البارزين في بوليود.